Le Ticket d'Or de Willy Wonka : une télé-réalité Netflix sur la mythique fabrique

"Le Tickey d'Or de Willy Wonka" est un jeu télévisé basé sur l'univers de Roald Dahl et de son célèbre chocolatier excentrique. L'émission sort le 23 septembre 2026 sur Netflix.

Le Ticket d'or de Willy Wonka est une émission de divertissement et un jeu télévisé adapté du classique de la littérature jeunesse : Charlie et la chocolaterie. Sortie en 1964, il s'agit d'un des romans les plus célèbres de Roald Dahl, à qui l'on doit également Mathilda, ou encore James et la pèche géante.

Charlie et la Chocolaterie a donné lieu à de nombreuses adaptations, dont celle de Tim Burton avec Johnny Depp, ou encore Wonka avec Timothée Chalamet. Sans oublier la première adaptation du film sortie en 1971 avec Gene Wilder dans le rôle du célèbre chocolatier excentrique, Willy Wonka.

Et puisqu'on parle de Gene Wilder, c'est lui qui animera le jeu télévisé de Netflix Le ticket d'or de Willy Wonka, I'acteur ayant été ressuscité via IA pour l'occasion (avec l'accord de son épouse et ses héritiers). Le jeu Le Ticket d'or de Willy Wonka est disponible en streaming sur Netflix depuis le 23 septembre 2026, avant la finale, qui sera mise en ligne le 30 septembre.

Quel est le principe du Ticket d'or de Willy Wonka ?

Qui n'a jamais rêvé de remporter le ticket d'or et pouvoir enfin visiter la chocolaterie la plus célèbre au monde ? Pour sept chanceux et l'accompagnant de leur choix, c'est désormais chose possible. Mais attention ! Ceux qui se souviennent du livre savent que cette chocolaterie est merveilleuse, mais qu'elle recèle aussi quelques pièges et qu'elle adore tester ses visiteurs. Entre épreuves étrangement délicieuses et coups fourrés, les candidats vont vivre une expérience qui dépasse les limites de leur imagination et concourir pour gagner la récompense ultime. À condition de ne pas être éliminés avant.

Où découvrir le Ticket d'or de Willy Wonka ?

Le ticket d'or de Willy Wonka est disponible en streaming sur Netflix depuis le 23 septembre 2026. Pour les fans du livre (et de ses adaptations), Netflix prépare également un film d'animation Charlie vs. the Chocolate Factory, qui sera diffusé en 2027 avec les voix de Kit Connor et Taika Waititi. Pour profiter de ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins cher, mais avec publicités.