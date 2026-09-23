The Love Hypothesis : la romance phénomène sur TikTok devient un film sur Prime Video

"The Love Hypothesis" est un film romantique adapté du bestseller éponyme écrit par Ali Hazelwood.

The Love Hypothesis est un film romantique adapté du roman éponyme d'Ali Hazelwood, un best-seller qui a agité la toile, et plus précisément la communauté Booktok (la communauté des lectrices Tiktok), dont les avis pèsent désormais très lourd dans l'industrie littéraire.

Grâce à elles, la romance longtemps considérée comme un genre de seconde zone a retrouvé ses lettres de noblesses, et possède désormais ses propres sous-genre. Par exemple le "fake lovers" où deux complices feignent d'être amoureux, comme dans The Love Hypothesis, ou encore le "forced proximity" où deux protagonistes sont forcés de rester ensemble, à l'instar de la récente série Attirés malgré nous, également adaptée d'une romance et diffusée sur la plateforme de streaming d'Amazon.

Depuis son lancement en 2016, Prime Video propose de nombreux contenus adaptés des tendances littéraires du moment. Après la saga 50 nuances de Grey, ou encore Maxton Hall, The Love Hypothesis a rejoint la plateforme de streaming le 23 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de The Love Hypothesis ?

Doctorante en biologie, Olive Smith est concentrée sur ses études et ne croit pas vraiment à l'amour. Pourtant, lorsque sa meilleure amie Anh tombe sous le charme d'un étudiant, elle n'accepte de sortir avec lui qu'à la condition que Olive aussi soit en couple. C'est ainsi que Olive alpague le premier venu, qui n'est autre que le Dr Adam Carlsen, un brillant biologiste réputé pour être aussi froid que tyrannique. Lui aussi a d'excellentes raisons de jouer le jeu et il accepte de se faire passer pour le petit ami d'Olive. A priori, il s'agit d'un plan facile à exécuter, surtout qu'aucun des deux scientifiques ne croient à l'amour. Et pourtant...

Quel casting pour The Love Hypothesis ?

Lili Reinhart : Olive Smith

Olive Smith Tom Bateman : Dr Adam Carlsen

Dr Adam Carlsen Rachel Marsh : Anh

Anh Arty Froushan : Tom

Tom Nicholas Duvernay : Jeremy

Jeremy Jaboukie Young-White : Malcolm

Où visionner The Love Hypothesis en streaming ?

L'adaptation du roman d'Ali Hazelwood The Love Hypothesis est disponible en streaming depuis le 23 septembre 2026 sur Prime Video. Les fans de romance peuvent également y découvrir les séries Attirés malgré nous ou encore Maxton Hall. Pour y accéder, vous pouvez vous abonner au service Prime Video dès 6,99 euros par mois.