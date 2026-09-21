"American Hostage" sur HBO Max : John Hamm au cœur d'une incroyable prise d'otages

Un journaliste devient malgré lui l'intermédiaire d'un preneur d'otages : c'est le point de départ d'American Hostage sur HBO Max, une série sur une réelle affaire criminelle.

Jon Hamm retourne dans le passé : après les années 1960 de Mad Men, le voici projeté dans American Hostage, une série d'anthologie créée par Shawn Ryan (The Shields, The Night Agent) et Eileen Myers qui décline des scénarios inspirées de prises d'otages réelles dans les années 1970. Pour sa première saison, la série se penche sur l'affaire Tony Kiritsis survenue à Indianapolis en 1977.

Réalisée notamment par Adam Arkin et Nina Lopez-Corrado, la série compte huit épisodes et est produite par Sony Pictures Television. Jon Hamm connaît déjà cette histoire puisqu'il incarnait le journaliste Fred Heckman dans le podcast fictionnel American Hostage, dont la série est adaptée. La diffusion a débuté sur HBO Max le 20 septembre 2026.

Côté casting, Jon Hamm, connu pour son rôle de Don Draper dans Mad Men, incarne le journaliste au centre de l'affaire, tandis que Giovanni Ribisi (Avatar) joue Tony Kiritsis. Kristoffer Polaha, vu dans de nombreux téléfilms de Noël américains, interprète Dick Hall, l'homme retenu en otage. On compte aussi au casting William Jackson Harper (The Good Place, The White Lotus).

Quelle est l'intrigue de la série American Hostage ?

Fred Heckman est le directeur de l'information de WIBC et une personnalité très connue des auditeurs d'Indianapolis. Sa carrière prend une nouvelle dimension lorsqu'il reçoit un appel de Tony Kiritsis. Ce dernier vient de prendre Dick Hall en otage et réclame de pouvoir raconter son histoire en direct à la radio. Convaincu d'avoir été victime d'une injustice financière, Kiritsis veut attirer l'attention sur son cas et obtenir réparation.

Au fil des heures, Fred devient l'interlocuteur privilégié du preneur d'otages. Ses échanges avec Kiritsis sont suivis par les autorités, mais aussi par une ville entière, tandis que le journaliste doit composer avec une situation de plus en plus dangereuse. Inspirée de faits réels, la série s'intéresse ainsi autant à la prise d'otages qu'au rôle des médias et à la frontière de plus en plus floue entre celui qui raconte un événement et celui qui finit par y prendre part.

Qui est au casting de la série American Hostage ?

Jon Hamm : Fred Heckman

Giovanni Ribisi : Tony Kiritsis

Mireille Enos : Barbara Heckman

William Jackson Harper : Ben Hairston

Kristoffer Polaha : Dick Hall

Jonathan Tucker : Cormac McNally

Kat Cunning : Ibby Hall

Où voir la série American Hostage en streaming ?

Pour regarder American Hostage, il faut se connecter à HBO Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.