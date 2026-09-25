Le problème final : de quoi parle ce thriller Netflix adapté d'un roman espagnol

"Le Problème final" est une mini-série à suspense mêlant mystère et thriller, adaptée d'un roman espagnol de Arturo Pérez-Reverte.

Le Problème Final est une mini-série espagnole adaptée d'un polar, écrit par le reporter et auteur espagnol Arturo Pérez-Reverte, en 2023. Si l'ouvrage n'a pas encore été traduit en français, l'auteur est loin d'être inconnu chez nous, puisqu'on lui doit Le tableau du maître flamand, récompensé du grand prix de la littérature policière, en 1993. Le Problème Final met aussi en scène une enquête, même si la police est loin d'y avoir le rôle principal, puisqu'il s'agit d'un acteur sur le déclin qui joue les détectives.

Pour cette exclusivité Netflix, le réalisateur Felix Viscarret (Sous les étoiles, Patria) dirige une équipe d'acteur espagnols très populaires dans leur pays et au-delà, à l'instar de Maribel Verdù récemment à l'affiche du phénomène espagnol Elite, ou encore Maria Valverde, que l'on a également vu sur Netflix dans le film d'épouvante Toxique.

Les cinq épisodes de la série Le Problème Final sont disponibles en streaming le 25 septembre 2026.

Quelle intrigue pour Le Problème Final ?

Ancien acteur, Basil a connu son heure de gloire en interprétant Sherlock Holmes au cinéma avant de tomber dans l'oubli. Un soir de tempête, il se retrouve coincé dans un petit hôtel isolé du monde en compagnie de douze autres clients. La nuit prend un tour dramatique quand une touriste anglaise est retrouvée pendue. Rapidement, la thèse du suicide est remise en doute et en l'absence de véritables détectives, qui de mieux que Sherlock Holmes himself (ou presque) pour résoudre l'énigme ? Pour Basil, l'heure est venue de faire son come back, au risque de sa vie.

Quel casting pour Le Problème Final ?

José Coronado : Basil

Basil María Valverde : Adela Figueroa

Adela Figueroa Maribel Verdú : Raquel Ausländer

Raquel Ausländer Martiño Rivas : Francisco Foxá

Où visionner Le Problème Final en streaming ?

Les cinq épisodes de la mini-série Le Problème Final sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 25 septembre 2026. Pour découvrir cette série espagnole, ainsi que le feuilleton à succès Elite, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix en optant pour l'une des trois offres disponibles : L'offre Essentielle à 7,99 euros par mois, l'offre Standard à 14,99 euros par mois et l'offre Premium pour 21,99 euros par mois.