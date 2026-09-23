Unabomber sur Netflix : un film inspiré de l'histoire vraie qui a terrorisé les Etats-Unis pendant 20 ans

Des bancs de Harvard aux attentats qui ont terrorisé les Etats-Unis pendant près de 20 ans, "Unabomber" revient sur le parcours de Ted Kaczynski.

Comment passe-t-on d'étudiant brillant à responsable d'une campagne d'attentats à la bombe qui ont fait 3 morts et 23 blessés, de 1978 à 1995 ? Le film Unabomber revient sur l'histoire vraie de Ted Kaczynski, depuis son passé de prodige à Harvard à l'homme traqué pendant des années par le FBI.

Réalisé par le Danois Janus Metz, qui a été à la manœuvre de plusieurs épisodes de True Détective et Andor, le film est écrit par Sam Chalsen (scénariste des séries Flash et Sleepy Hollow) et Nelson Greaves. Ce thriller inspiré de faits réels alterne entre les années d'études de Kaczynski et l'enquête menée des décennies plus tard pour retrouver celui qui était surnommé "Unabomber". D'une durée d'environ 1h37, Unabomber est disponible sur Netflix dès le 25 septembre 2026.

Jacob Tremblay incarne Ted Kaczynski. L'acteur canadien de 19 ans a déjà une belle carrière, et reste notamment connu pour Room et Wonder. Russell Crowe (Gladiator) joue le professeur Henry Murray, tandis que Shailene Woodley (Divergente, Big Little Lies) interprète l'agente du FBI Joanne Miller. Annabelle Wallis (La Momie, Annabelle) complète le quatuor principal dans le rôle de Christiana Morgan. Alexander Ludwig (Vikings), Steven Ogg (Better Call Saul) et Marc Menchaca (Ozark) figurent également au casting.

Quelle est l'intrigue du film Unabomber ?

Le jeune Ted Kaczynski est un prodige des mathématiques lorsqu'il entre à Harvard à seulement 16 ans. Il devient alors le sujet d'une étude psychologique menée par le professeur Henry Murray. Ces expériences, décrites comme controversées, marquent profondément le jeune homme et constituent l'un des points de départ du récit. Des décennies plus tard, Kaczynski est devenu l'Unabomber et mène une campagne d'attentats à travers les États-Unis. Alors que le FBI tente de mettre fin à ses attaques, l'agente Joanne Miller se lance à sa poursuite. Le film navigue ainsi entre les deux époques, montrant à la fois la jeunesse de Kaczynski et l'enquête qui cherche à comprendre son parcours et à l'identifier.

Qui au casting du film Unabomber ?

Shailene Woodley : Joanne Miller

Russell Crowe : Henry Murray

Jacob Tremblay : Ted Kaczyński

Annabelle Wallis : Christiana Morgan

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca

Où voir le film Unabomber en streaming ?

Le film Unabomber est à voir en exclusivité sur Netflix dès le 25 septembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).