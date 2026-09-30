A l'Est d'Eden : Florence Pugh au cœur de l'adaptation du roman culte de John Steinbeck

Après James Dean, c'est au tour de Florence Pugh d'être la star du film "À l'est d'Eden", grand classique de John Steinbeck cette fois adapté Netflix dans une mini-série en sept épisodes.

C'est une histoire de famille. Le 1er octobre 2026, Netflix ajoute à son catalogue une nouvelle série À l'est d'Éden, adaptation sérielle du roman de Steinbeck, par Zoé Kazan, la petite-fille du réalisateur de l'adaptation cinématographique de 1955. Cette nouvelle version est créée par Zoé Kazan et Jeb Stuart. Garth Davis réalise les quatre premiers épisodes, tandis que Laure de Clermont-Tonnerre signe les trois derniers.

Produite notamment par Netflix et Anonymous Content, cette mini-série compte sept épisodes et place Florence Pugh dans le rôle de Cathy Ames. En 1955, Elia Kazan avait déjà adapté le roman au cinéma avec James Dean dans le rôle de Cal Trask. Cette fois, Zoé Kazan choisit de placer Cathy au centre du récit. Dans la Californie du début du XXe siècle, cette jeune femme mystérieuse croise la route des frères Adam et Charles Trask et bouleverse leur relation. Une histoire de famille qui va ensuite se prolonger sur plusieurs générations, entre rivalités, secrets et héritage.

Florence Pugh (Midsommar, Oppenheimer) incarne Cathy Ames, tandis que Christopher Abbott (Girls, The Sinner) joue Adam Trask et Mike Faist (West Side Story) son frère Charles. Hoon Lee (Banshee) interprète Lee et Ciarán Hinds (Game of Thrones) prête ses traits à Samuel Hamilton. Tracy Letts (Lady Bird), Martha Plimpton (The Goonies) et Joseph Zada (We Were Liars) complètent la distribution principale.

Quelle est l'intrigue de la série À l'est d'Éden ?

Dans la vallée de Salinas, en Californie, au début du XXe siècle, les frères Adam et Charles Trask entretiennent une relation marquée par la rivalité. Leur quotidien bascule lorsqu'ils rencontrent Cathy Ames, une jeune femme aussi indépendante qu'énigmatique. Son arrivée dans leur vie va profondément modifier leur relation et marquer durablement l'histoire de leur famille. L'intrigue suit ensuite plusieurs générations des Trask, notamment les fils d'Adam, Aron et Cal. Comme dans le roman de John Steinbeck, la série s'intéresse aux rapports entre les frères, à la transmission familiale et à la lutte entre le bien et le mal. Mais cette adaptation donne surtout à Cathy une place centrale, en explorant davantage son histoire et les événements qui ont façonné son parcours.

Quels acteurs au casting de la série À l'est d'Éden ?

Florence Pugh : Cathy Ames

Christopher Abbott : Adam Trask

Mike Fait : Charles Trask

Hoon Lee : Lee

Tracy Letts : Cyrus Trask

Martha Plimpton : Faye

Ciaran Hinds : Samuel Hamilton

Joseph Zada : Cal Trask

Joe Anders : Aron Trask

Où voir la série À l'est d'Éden en streaming ?

La série À l'est d'Éden est à regarder en exclusivité sur Netflix le 1er octobre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).