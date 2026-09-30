L'arène: un championnat de MMA français à voir sur Netflix

"L'arène" est une émission de télé-réalité française où 38 lutteurs amateurs s'affrontent dans un tournoi sans merci. L'émission est disponible en streaming depuis le 30 septembre 2026 sur la plateforme Netflix.

L'Arène est une émission de téléréalité qui met le MMA (Mixed Martial Art) à l'honneur avec un tournoi sans pitié entre 38 lutteurs amateurs. Et si vous pensez US quand vous pensez MMA, fausse alerte : ce show est 100 % français et animé par des pointures nationales en arts martiaux : Cyril Gane, Cédric Doumbé et Benoît Saint-Denis.

Si L'Arène est la première émission de MMA française diffusée par Netflix, la plateforme au N rouge n'en est pas à son coup d'essai. Elle diffuse notamment le docu-série Le Combat Universel, ainsi que de nombreux combats de la WWE (World Wrestling Entertainment) le réseau international de lutte qui a entre autre vu naître John Cena ( Little Brother, Fast and Furious X) et Dwayne Johnson (Black Adam, Jumanji). Côté L'Arène, ses huit épisodes sont diffusés en streaming depuis le 30 septembre 2026 sur Netflix.

Quelles sont les règles de L'Arène ?

Depuis quelques années, le MMA (pour Mixed Martial Art) s'est fait une place de choix dans le monde des sports de combat. Ce sport réputé pour être à la fois ultra violent et ultra exigent séduit des sportifs à la recherche de sensations fortes et de discipline. L'Arène réunit 38 d'entre eux : 19 femmes et 19 hommes, tous combattants de MMA amateurs, tous près à passer pros. Au cours d'une compétition sans merci, ils vont tour à tour s'affronter au cours d'épreuves ultra physiques et mentales. Au terme de ces combats, il n'en restera plus qu'un, ou une, debout. En plus de 100 000 euros, le champion se verra discerner une licence professionnelle et un contrat de lutteur de MMA professionnel.

Où découvrir le jeu L'Arène en streaming ?

Les huit épisodes de la compétition de MMA française L'Arène sont diffusés en streaming sur Netflix depuis le 30 septembre 2026. Les fans de ce sport extrême peuvent également visionner les combats de la WWE et le docu série Le combat Universel en s'abonnant à la plateforme Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec pubs.