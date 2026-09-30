War sur HBO Max : Dominic West et Sienna Miller s'affrontent dans une guerre d'avocats

Deux cabinets londoniens qui se mesurent lors d'un divorce explosif entre un puissant magnat de la technologie et une star de cinéma : c'est la première saison de "War", sur HBO Max.

Après Lupin et Hijack, George Kay s'attaque au monde impitoyable des avocats londoniens avec War. Créée et écrite par le scénariste britannique, la série est réalisée notamment par Ben Taylor et produite par New Pictures et Observatory Pictures, en association avec Sky et HBO. Cette première saison compte huit épisodes et constitue le premier volet d'une série d'anthologie judiciaire : chaque saison doit raconter une nouvelle affaire. War est disponible sur HBO Max dès le 1er octobre 2026, avec un nouvel épisode chaque semaine.

Dominic West (The Wire, The Crown) incarne Morgan Henderson, tandis que Sienna Miller (American Sniper, Anatomie d'un scandale) joue Carla Duval. Archie Renaux (Alien : Romulus) interprète le jeune avocat Jonathan " Johnny " Warren, et Phoebe Fox (The Great) joue Serena Byrne. James McArdle (Star Wars : Episode VII : Le Réveil de la force) incarne Nicholas Taylor, tandis que Nina Sosanya (Love Actually) et Pip Torrens (Digger) complètent la distribution principale. Nick Mohammed (Ted Lasso) et Celia Imrie (Nanny McPhee) figurent également au casting.

Quelle est l'intrigue de la série War ?

Morgan Henderson et Carla Duval sont en pleine procédure de divorce. Lui est un puissant entrepreneur de la tech, elle est une célèbre actrice : leur séparation devient rapidement l'affaire dont tout Londres parle. Pour défendre leurs intérêts, les deux époux font appel à deux cabinets rivaux, Cathcarts & Sons et Taylor & Byrne. Au sein de ces prestigieuses firmes, les avocats s'engagent dans une bataille juridique où chaque information peut devenir une arme. Parmi eux, le jeune Jonathan " Johnny " Warren découvre les règles de ce milieu très fermé et les méthodes de ses confrères. À mesure que l'affaire prend de l'ampleur, les alliances se fragilisent et les enjeux dépassent largement le simple divorce.

Quels acteurs au casting de la série War ?

Sienna Miller : Carla Duval

Dominic West : Morgan Henderson

Phoebe Fox : Serena Byrne

James McArdle : Nicholas Taylor

Nina Sosanya : Beatrice " Queen Bea " Ubosi

Pip Torrens : St. John Smallwood

Archie Renaux : Jonathan " Johnny " Warren

Celia Imrie : Budgie Stefanou

Nick Mohammed : Michael Stefanou

Emma Laird : Molly Giordano

Shaheen Jafargholi

Akiya Henry

Rose Williams

Camille Coduri

Aran Murphy

Honor Swinton Byrne

Miles Jupp

Kartanya Maynard

Alexandra Mardell

Mark Quartley

Où voir la série War en streaming ?

Pour regarder la série War, il faut se connecter à HBO Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.