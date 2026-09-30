Paul, la série : c'est quoi ce vrai faux documentaire sur Paul Mirabel ?

Cette série suit le double fictionnel de Paul Mirabel dans une virée déjantée à la recherche de l'inspiration. Les six épisodes sont à voir sur Prime Video le 2 octobre.

Paul, la série est une fiction créée par l'humoriste Paul Mirabel, Antoine de Bary (Ramses II, 6 fois confinés) et Nathanael Munnich pour la plateforme Prime Video. Sous la forme d'un faux documentaire, elle suit la vie du vrai Paul Mirabel dans des galères plus vraies que natures. Durant six épisodes de mise en abyme totale, le comédien tente de trouver la matière pour le documentaire qui se déroule sous nos yeux.

À la fois déjanté et ultra-ancré dans la pop culture française, Paul Mirabel est l'un des humoristes qui cartonnent le plus en France. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Prime Video mise sur lui puisqu'il a également participé à la version française de l'émission culte LOL, qui rit sort. Et comme la plateforme mise également sur les nouveaux talents, elle propose également Comedy Class, une compétition de Standup arbitrée par le duo Eric et Ramzy.

Quelle est l'intrigue de Paul, la série ?

Au sommet de sa gloire, le célèbre humoriste Paul Mirabel a signé pour un documentaire et un special avec la plateforme Prime Video. Sauf qu'après des mois à jouer à la console, Paul réalise qu'il lui reste six semaines avant la date buttoir et qu'il n'a pas le moindre spectacle ni la moindre image d'archive. Pire, il n'a strictement aucune inspiration. Il peut heureusement compter sur Abraham pour l'entraîner dans des aventures qui ressemblent à des grosses galères, mais qui devraient peut être lui permettre d'y arriver in extremis. Et pourquoi pas rencontrer l'amour au passage.

Quels sont les personnalités au casting de Paul, la série ?

Paul Mirabel

Abraham Wapler

Enya Baroux

Eva Huault

Marine Leonardi

Où visionner Paul, la série en streaming ?

Paul, la série sort en streaming depuis le 2 octobre 2022 sur Prime Video. La plateforme de streaming du géant Amazon propose également Lol, qui rit sort le jeu télévisé culte qui réunit des acteurs et des comédiens prêts à tout pour se faire rire. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner dès 6,99 euros par mois.