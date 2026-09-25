Paolo : Jérôme Niel méconnaissable dans le nouveau thriller de HBO Max

Après "Irréprochable" et "L'Origine du mal", Sébastien Marnier poursuit son exploration du thriller psychologique avec "Paolo", sur HBO Max.

Jérôme Niel comme on ne l'a encore jamais vu : avec la série Paolo, HBO Max plonge dans les obsessions d'un homme ordinaire dont la fascination pour un ancien camarade va progressivement virer au cauchemar. Sébastien Marnier n'en est pas à sa première tentative d'exploration du thriller psychologique : on lui doit Irréprochable et L'Origine du mal.

Créée, écrite et réalisée par le cinéaste, avec Juliette Soubrier à la coécriture, la série est adaptée de son premier roman, Mimi, publié en 2011. Produite par Mintee Studios, cette fiction française compte sept épisodes d'environ 52 minutes et marque la première incursion de Sébastien Marnier dans la réalisation d'une série. Paolo sera disponible sur HBO Max depuis le 25 septembre 2026.

Jérôme Niel incarne Paolo, dans un rôle très éloigné de ses précédentes apparitions humoristiques, tandis que Yoann Gasiorowski joue Téophane. Le comédien de la Comédie-Française est notamment connu pour Les Amandiers. Magalie Lépine-Blondeau (Sans rendez-vous) et Marie Oppert complètent la distribution principale. Guslagie Malanda (Saint Omer), Françoise Lebrun et le chanteur (mais aussi comédien) Philippe Katerine figurent également au casting.

Quelle est l'intrigue de la série Paolo ?

Paolo a une vie ordinaire, entre son travail et son mariage qui se prépare. Lorsqu'il recroise Téophane Tolbiac, un ancien camarade désormais lancé dans la campagne municipale de sa ville, il est immédiatement attiré par celui qui semble avoir tout ce qui lui manque : le charisme, la réussite et une place enviable dans la société. D'abord désireux de lui apporter son aide, Paolo cherche progressivement à se rapprocher de son entourage et à intégrer son cercle. Mais son admiration laisse place à une fascination de plus en plus envahissante. Dans cette petite ville où se mêlent ambition politique, rivalités sociales et faux-semblants, Paolo va franchir des limites qu'il n'aurait jamais imaginé dépasser.

Quels actrices et acteurs au casting de la série Paolo ?

Jérôme Niel : Paolo

Yoann Gąsiorowski : Téophane

Magalie Lépine Blondeau

Marie Oppert

Léo Chalié

Véronique Ruggia Saura

Guslagie Malanda

Salif Cissé

Françoise Lebrun

Léa Lopez

Philippe Katerine

Guilaine Londez

David Ayala

Cyril Metzger

Où voir la série Paolo en streaming ?

Pour regarder la série Paolo, il faut se connecter à HBO Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.