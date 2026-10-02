Sorcières Academy : de quoi parle cette série jeunesse Disney + ?

"Sorcières Academy" est une série américaine jeunesse réalisée par Tim Federle. Elle est disponible en streaming depuis le 2 octobre 2026 sur la plateforme Disney+.

Sorcières Academy est une série américaine réalisée par Tim Federle (High School Muscial, Sister Act 3) qui suit les aventures de trois jeunes sorcières qui apprennent à gérer leurs pouvoirs au sein d'une prestigieuse école de magie. La série a initialement été commandée en 2025 pour Disney Chanel, la chaîne de télévision Disney pour enfants lancée en 1983.

C'est finalement sur Freeform que la série sera finalement diffusée. Freeform une chaîne du câble qui appartient également à la galaxie Disney et diffuse des titres plutôt destinés aux adolescentes et aux jeunes adultes, à l'instar de Hocus Pocus ou de la série adaptée de la saga Chair de Poule. Les six premiers épisodes de la série Sorcières Academy sont diffusés depuis le 1er octobre sur Freeform et depuis le 2 octobre 2026 en streaming sur Disney+.

Quelle est l'intrigue de Sorcières Academy ?

Briar est une jeune sorcière qui peine à maîtriser ses pouvoirs. Admise à la Coven Academy, l'école de sorcellerie d'élite qui forme les jeunes sorcières et sorciers à combattre toutes les menaces occultes, Briar fait la connaissance de Sasha et Tegan. Avec ses nouvelles amies, Briar découvre la force de la sororité, mais sa rencontre avec un vampire va menacer son nouvel équilibre, alors qu'en parallèle, elle découvre l'étendue de ses pouvoirs.

Quel casting pour Sorcières Academy ?

Malina Weissman : Briar

Briar Malachi Barton : Jake

Jake Jordan Leftwich : Sasha

Sasha Ora Duplass : Tegan

Tegan Louis Thresher : Ollie

Ollie Tiffani Thiessen : Miss Graves

Miss Graves Swayam Bhatia : McKenna

McKenna Brendon Tremblay : Alexander

Alexander Keegan Connor Tracy : Tamora

Tamora BJ Harrison : Agnes

Agnes Nathaniel Logan McIntyre : Teese

Où visionner Sorcières Academy en streaming ?

La série Sorcières Academy est disponible en streaming depuis le 2 octobre 2026 sur Disney+. En ce mois d'Halloween, la plateforme du géant Disney +à prévu de quoi plaire aux plus jeunes et aux ados : Sorcières Academy, mais aussi Hoccus Poccus ou la série d'anthologie adaptée de la saga culte Chair de poule. Pour accéder à l'intégralité du catalogue, vous pouvez vous abonner à Disney + dès 6,99 euros par mois (avec pub), 10,99 euros par mois (standard sans pub) ou 15,99 euros par mois (premium).