Carrie : Mike Flanagan revisite le classique de Stephen King en série sur Prime Video

Après Brian de Palma, Stephen King a droit à une nouvelle adaptation de "Carrie". Cette fois, le célèbre roman d'horreur devient une série portée par Mike Flanagan, toujours avec une jeune héroïne harcelée se découvrant des pouvoirs télékinétiques.

Publié en 1974, Carrie est le premier roman de Stephen King. Plus de cinquante ans plus tard, Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, La Chute de la maison Usher) s'empare à son tour de cette histoire, après Brian de Palma en 1976, pour en proposer la toute première adaptation en série. Une nouvelle version très contemporaine puisque le harcèlement passe cette fois par les réseaux sociaux.

Showrunner, scénariste et producteur exécutif, Mike Flanagan réalise également quatre des huit épisodes, tandis que Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick et Hiromi Kamata se partagent la réalisation des quatre autres. Cette nouvelle version compte 8 épisodes et sera disponible en intégralité sur Prime Video le 7 octobre 2026. Stephen King est lui-même producteur exécutif de la série.

Summer H. Howell incarne Carrie White, après notamment Hunter Hunter et La Malédiction de Chucky. Samantha Sloyan (The Pitt, Sermons de minuit, The Rookie) joue Margaret White, tandis que Siena Agudong (Resident Evil) interprète Sue Snell. Alison Thornton (Girl Gone Bad) incarne Chris Hargensen et Joel Oulette (Ma vie avec les Walter Boys) joue Tommy Ross. Matthew Lillard (Scream, Scooby-Doo) complète la distribution dans le rôle du principal Grayle. La série réunit également plusieurs habitués de l'univers de Mike Flanagan, parmi lesquels Kate Siegel (The Haunting of Hill House), Rahul Kohli (La Chute de la maison Usher) et Crystal Balint (La Chute de la maison Usher).

Quelle est l'intrigue de la série Carrie ?

Carrie White a passé son enfance recluse auprès de sa mère Margaret, qui l'élève selon des préceptes religieux extrêmement stricts. À la mort de son père, l'adolescente se retrouve plongée dans l'univers brutal du lycée public. Isolée et régulièrement victime de brimades, elle doit également faire face à un phénomène qu'elle ne comprend pas : des objets commencent à bouger autour d'elle lorsqu'elle est submergée par ses émotions.

Qui est au casting de la série Carrie ?

Summer H. Howell : Carrie White

Matthew Lillard : Principal Grayle

Samantha Sloyan : Margaret White

Alison Thornton : Chris Hargensen

Thalia Dudek : Emalie

Siena Agudong : Sue Snell

Amber Midthunder : Miss Desjardins

Josie Totah : Tina

Arthur Conti : Billy

Joel Oulette : Tommy

Heather Graham

Où voir de la série Carrie en streaming ?

La série Carrie est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 7 octobre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.