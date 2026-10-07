Matchbox, le film : John Cena transforme les petites voitures en film d'action sur Apple TV

Les petites voitures Matchbox passent à la vitesse supérieure. Comme Barbie avant eux, les célèbres jouets de Mattel trouvent une seconde vie avec un film qui débarque sur Apple TV.

Des petites voitures plus vraies que nature. Sam Hargrave (Tyler Rake, The Last Frontier) réalise Matchbox – Le film, adaptation en prises de vues réelles de la célèbre marque de petites voitures créée par Mattel en 1953. Le scénario est signé David Coggeshall, déjà à l'œuvre sur The Family Plan et The Deliverance. Produit par Apple Original Films, Skydance Media et Mattel Studios, le long métrage fait la part belle à l'action et à l'aventure mais aussi à la comédie. Il sera disponible sur Apple TV à partir du 9 octobre 2026.

John Cena incarne Sean (The Suicide Squad, Fast & Furious 9), tandis que Jessica Biel (The Sinner) joue Aimee. Sam Richardson (Ted Lasso) interprète Crosby et Teyonah Parris (WandaVision) joue Charmaine. Arturo Castro (Broad City) complète le groupe d'amis, tandis que Danai Gurira (The Walking Dead), Corey Stoll (House of Cards) et Golshifteh Farahani (Tyler Race) figurent également au casting.

Quelle est l'intrigue du film Matchbox ?

Sean est un ancien agent de la CIA qui retrouve ses amis d'enfance après plusieurs années d'absence. Leurs retrouvailles auraient pu rester simples, entre vieux camarades, mais l'arrivée de Sean bouleverse rapidement leur quotidien. Son passé d'agent secret les entraîne malgré eux dans une affaire internationale qui les dépasse complètement. Propulsés d'un pays à l'autre, les amis doivent apprendre à travailler ensemble pour échapper à leurs poursuivants et empêcher une menace de prendre une ampleur mondiale.

Qui est au casting du film Matchbox ?

John Cena : Sean

Jessica Biel : Aimee

Sam Richardson : Crosby

Arturo Castro : Ted

Teyonah Parris : Charmaine

Randeep Hoda : Mustafa

Corey Stoll : Moiser

Danai Guria : Helen

Où voir le film Matchbox en streaming ?

Matchbox, le Film est diffusé en exclusivité sur Apple TV dès le 9 octobre 2026. Afin de profiter des dix épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.