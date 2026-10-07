Animals : de quoi parle ce thriller Netflix réalisé par Ben Affleck ?

Animals est un thriller psychologique réalisé par Ben Affleck. Il y partage l'affiche avec Kerry Washington et Gillian Anderson.

Animals est un thriller psychologique américain où un couple voit sa vie voler en éclat lorsque leur enfant est kidnappé. Si l'intrigue est un grand classique, l'équipe du film est ultra premium puisqu'il s'agit d'un thriller réalisé par Ben Affleck (The Rip, Gone Girl). L'acteur interprète également le premier rôle, aux côtés de Kerry Washington (Django Unchained, Scandal) et Gillian Anderson (The Crown, Sex Education).

Matt Damon (Good Will Hunting, The Martian), le complice historique de Ben Affleck est également impliqué dans le projet puisqu'il a participé à l'écriture du scénario. Il aurait d'ailleurs du interpréter le premier rôle mais le tournage du film est entré en conflit avec celui de l'Odyssée de Christopher Nolan. Animals est disponible en streaming sur Netflix le 9 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue d'Animals ?

Mark Kimball est candidat à la mairie de Los Angeles. Sa vie bascule en un coup de téléphone, lorsqu'il apprend que son fils a été kidnappé et qu'il n'a que quelques heures pour payer une rançon faramineuse. Mark et sa femme, Abigail, s'engagent dans une course contre la montre pour réunir des fonds, alors qu'ils ont ont déjà grillé la majorité de leurs finances dans la campagne. Tous deux n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers des moyens illégaux pour trouver l'argent et révéler au grand jour de très vilains petits secrets.

Quels acteurs pour le casting d'Animals ?

Ben Affleck : Mark Kimball

Mark Kimball Kerry Washington : Abigail

Abigail Gillian Anderson : Dayle

Dayle Steven Yeun : Sam

Sam Adriana Paz : Cecilia

Cecilia Luis Gerardo Méndez : Ramon

Ramon Christopher Woodley : Denny

Denny Chris Gann : Rand

Rand Taylor Cooper : Hannah

Hannah Aleksandar Popovic : Jiri

Où voir Animals en streaming ?

Animals est disponible en streaming le 9 octobre 2026 sur Netflix. Le catalogue du géant du streaming propose également The Rip, Django Unchained, Wake Up Dead Man, The Crowd ou encore Sex Education, en bref de quoi binger pour les amateurs de cinéma anglosaxon. Vous pouvez découvrir tous ces titres en vous abonnant au service de streaming Netflix dès 7,99 euros par mois.