Below : une série fantastique avec Josh Hartnett sur Netflix

"Below" est une mini-série canadienne réalisée par Jesse McKeow, dans laquelle une petite ville affronte des forces maléfiques aquatiques.

Below est une mini-série fantastique canadienne réalisée par Jesse McKeown (Umbrella Academy, The Sinner) pour le service Netflix. Pour cette série, dans laquelle une ville affronte à la fois son passé et des forces maléfiques, la plateforme de streaming a également pu compter sur Josh Hartnett (Trap, Penny Dreadfull) , Mackenzie Davis (Speak No Evil, Tully) et Charlie Heaton (Stranger Thing).

Below assume son statut de série horrifique et ne nous épargne pas quelques jump scares, mais elle mise avant tout sur la suggestion angoissante. Elle a été présentée en avant-première festival de Toronto qui s'est tenu du 10 au 20 septembre 2026. Les six épisodes de Below sont disponibles en streaming le 8 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Below ?

Calvin Penney est un pêcheur généreux mais bourru qui vit dans un petit village sur l'île canadienne de Terre-Neuve. Il ne s'est jamais remis de la mort aussi traumatisante que mystérieuse de son père lorsqu'il était petit. Père à son tour, Calvin est heureux de passer du temps avec ses enfants venus lui rendre visite, mais sa petite bourgade est bientôt secoué par des phénomènes inquiétants tout droit surgis du fond des flots. Pour survivre, la petite communauté va, enfin, devoir affronter ce qui se cache sous la surface.

Quel casting pour Below ?

Josh Hartnett : Calvin Penney

Calvin Penney Mackenzie Davis : Fonda Howander

Fonda Howander Charlie Heaton : Wade Penney

Wade Penney Rohan Campbell : Jay Penney

Jay Penney Willow Kean : Ruth Penney

Ruth Penney Ruby Stokes : Mary Penney

Mary Penney Kaleb Horn : Noah

Noah Joshua Close : Jaxon Noseworthy

Où visionner Below en streaming ?

Les six épisodes de la mini-série Below sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix le 8 octobre 2026. Cette série rejoindra The Umbrella Academy et Stranger Things au catalogue Netflix. Pour y accéder vous avez le choix entre trois offres : l'Essentielle à 7,99 euros par mois, la Standard à 14,99 euros par mois ou la premium à 21,99 euros par mois.