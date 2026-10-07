Kill Jackie : Catherine Zeta-Jones traquée par des tueurs à gages sur HBO Max

Catherine Zeta-Jones devient l'héroïne d'une nouvelle série et rentre dans la peau d'une ancienne trafiquante de drogue en fuite.

Après vingt ans passés loin du milieu criminel, Jackie Price mène une existence confortable entre voyages et œuvres d'art. Mais son passé finit par la rattraper lorsqu'elle apprend qu'un contrat a été lancé contre elle. Créée par Conor Keane, Tom Butterworth, Peter Lawson et Damon Thomas, Kill Jackie est une série en huit épisodes adaptée du roman The Price You Pay de Nick Harkawayn disponible sur HBO Max le 8 octobre 2026. Entre thriller, action et humour noir, la fiction est portée par Catherine Zeta-Jones, également productrice exécutive.

Catherine Zeta-Jones (Chicago, Mercredi) incarne Jackie Price. Daniel Ings (The Gentlemen, A Knight of the Seven Kingdoms) joue également dans la série, aux côtés de Sidse Babett Knudsen (Borgen, une femme au pouvoir, L'Inconnu de la Grande Arche) et Óscar Jaenada (Instinct de survie). Hattie Hook (Ten Pound Poms), Darci Shaw (A Thousand Blows), Raff Law (Masters of the Air), Christine Adams (Hijack) et Ron Perlman (Sons of Anarchy, Hellboy) complètent notamment la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série Kill Jackie ?

Jackie Price a tout fait pour tourner la page. Après avoir quitté le milieu du trafic international de drogue, elle mène depuis deux décennies une vie confortable et discrète, voyageant à travers le monde et vendant des œuvres d'art grâce à de sophistiqués montages fiscaux. Jusqu'au jour où elle découvre qu'un contrat a été lancé contre elle.

Convaincue qu'une personne de son passé cherche à se venger, Jackie décide de ne pas attendre ses assassins. Elle renoue avec les réflexes qui lui avaient permis de survivre autrefois et entreprend d'éliminer les Sept Démons les uns après les autres. Mais cette chasse à l'homme va aussi l'obliger à affronter les secrets qu'elle pensait avoir enterrés..

Qui est au casting de la série Kill Jackie ?

Catherine Zeta-Jones : Jackie Price

Daniel Ings : Sam

Sidse Babett : Karenina

Oscar Jaenada : Zigor

Hattie Hook

Darci Shaw

Raff Law : Sean Harper

Enzo Cilenti : Don Markel

Christine Adams

Julian Rhind-Tutt : Friedrich

Karlis Arnolds Avows : Akilles

Set Sjöstrand : Tukka

Tadashi Ito : U Dong

Sebastian Armesto

Julian Barratt

Gavin Spokes

Jonathan Cake

Bamshad Abedi-Amin

Où voir la série Kill Jackie en streaming ?

Pour regarder Kill Jackie, il faut se connecter à HBO Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.