"Avatar les sept refuges" sur Paramount+ : le nouvel Avatar traqué dans un monde dévasté

Après Aang et Korra, une nouvelle héroïne prend le relais dans Avatar : Les Sept Refuges, une série animée qui plonge l'univers culte dans un monde ravagé par un cataclysme.

Nouveau chapitre de la franchise avec l'arrivée, le 9 octobre sur Paramount++, d'Avatar : Les Sept Refuges, qui introduit une nouvelle Avatar dans un monde qui ne la considère plus comme une sauveuse. Créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, les deux créateurs d'Avatar, le dernier maître de l'air et de La Légende de Korra, cette nouvelle série animée se déroule après les événements de la précédente série.

Produite par Avatar Studios et Nickelodeon Animation Studios, elle compte 26 épisodes pour sa première saison. Cette fois, l'Avatar s'appelle Pavi. Maîtresse de la Terre, la jeune fille découvre qu'elle est la nouvelle incarnation de l'Avatar après Korra, alors qu'un cataclysme a profondément bouleversé le monde. Traquée par les humains comme par les esprits, elle va devoir comprendre son nouveau rôle et tenter de protéger les derniers territoires encore habitables.

Saheli Khan prête sa voix à Pavi, tandis qu'Aishu Devan interprète Nisha, sa sœur jumelle. Akshay Khanna joue Karthik et Major Curda (Riverdale) prête sa voix à Jae. Sakina Jaffrey (The Morning Show) incarne Agam et Darren Barnet (Love Hard) joue Daemin. Dianne Doan (Descendants) interprète Zi et Dee Bradley Baker, habitué de l'univers Avatar, double notamment les créatures Geet et Ruhi.

Quelle est l'intrigue de la série animée Avatar : Les Sept Refuges ?

Un cataclysme dévastateur a bouleversé le monde et laissé derrière lui les Sept Refuges, derniers bastions d'une civilisation au bord de l'effondrement. C'est dans cet univers hostile que Pavi découvre qu'elle est la nouvelle Avatar, après Korra. Mais contrairement à ses prédécesseurs, elle n'est pas accueillie comme une sauveuse : humains et esprits la traquent, convaincus qu'elle pourrait provoquer la destruction de l'humanité. Pavi peut toutefois compter sur quelques alliés, dont Jae, son mentor, et Geet, une créature ressemblant à un singe-chat. Elle retrouve également Nisha, sa sœur jumelle dont elle a été séparée pendant des années. Ensemble, elles vont tenter de comprendre leurs mystérieuses origines et de sauver les Sept Refuges avant que les derniers territoires encore habitables ne disparaissent.

Qui est au casting de la série animée Avatar : Les Sept Refuges ?

Saheli Khan : Pani

Aishu Devan : Nisha

Akshaye Khanna : Karthik

Major Curda : Jae

Sakina Jaffrey : Agam

Darren Barnet : Daemin

Dianne Doan : Zi

Dee Bradley Baker : Geet/Ruhi

Où voir la série animée Avatar : Les Sept Refuges en streaming ?

La série animée Avatar : Les Sept Refuges est diffusée en exclusivité sur Paramount+ à partir du 9 octobre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.