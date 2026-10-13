Le piège : un best-seller allemand adapté en série sur Netflix.

"Le piège" est une série allemande adaptée d'un roman best-seller de l'autrice Mélanie Raab et réalisé par Isabelle Klefeeld. Les six épisodes sont disponibles en streaming depuis le 13 octobre 2026 sur Netflix

Le Piège est une mini-série allemande adaptée d'un thriller à succès de l'autrice Mélanie Raab pour Netflix. Pour gérer l'adaptation, Netflix a fait appel à Isabelle Klefeeld à qui l'on devait déjà l'opressante mini-série Chère Petite. Avec Le piège, la réalisatrice s'attaque de nouveau à un huit clos, mais volontaire cette fois, l'atmosphère est imprégnée de vengeance.

La plateforme Netflix a fait des titres internationaux un de ses signes distinctifs. Depuis sa création en 2014, le leader au N rouge s'est fixé comme objectif de nous faire découvrir des titres venus du monde entier. L'Allemagne s'est rapidement imposée en matière de thriller psychologiques avec des titres comme Dark, Unfamiliar ou encore Blood Red Sky. La mini-série Le Piège est disponible en streaming sur Netflix depuis le 13 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de la mini-série Le Piège ?

Lisa Konrad est une écrivaine à succès qui vit presque entièrement coupée du monde depuis que sa sœur est morte, dix ans auparavant. Le soir du meurtre, Lisa était là, mais si elle a vu l'assassin, il n'a jamais été appréhendé. Jusqu'au jour où Lisa est persuadée de le reconnaître à la télévision. L'homme s'appelle Robert Lenzen et c'est un journaliste réputé. Lisa a alors une idée : elle va écrire un roman sur l'assassinat de sa sœur et inviter le journaliste chez elle pour une interview de lancement exclusive. Une fois sur place, Lisa le poussera à se trahir, quitte à servir elle-même d'appât.

Quels acteurs sont au casting de Le Piège ?

Friederike Becht : Lisa Konrad

Lisa Konrad Hans Löw : Robert Lenzen

Robert Lenzen Matthias Brandt : Norbert Rudow

Norbert Rudow Miriam Ohlmeyer : Sophie

Où visionner la mini-série Le Piège en streaming ?

Les six épisodes de la série allemande Le Piège sont disponibles en streaming depuis le 13 octobre sur Netflix. En vous abonnant à l'une des trois formules du géant au N rouge, comprises entre 7,99 euros par mois et 21,99 par mois, vous aurez accès à l'intégralité du catalogue de la plateforme de streaming, incluant Le Piège, mais aussi Dark ou encore Ma petite chérie.