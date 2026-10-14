The Storm : de quoi parle cette comédie satirique suédoise sur Netflix ?

"The Storm" est un film suédois écrit et réalisé par Josephine Bornebusch. Cette comédie noire, où un dîner d'anniversaire tourne au cauchemar, est disponible en streaming sur Netflix le 15 octobre 2026.

The Storm est une comédie noire suédoise créée et réalisée par Josephine Bornebusch, une habituée des cartons streaming puisqu'elle a également réalisé deux épisodes du phénomène Baby Reindeer (Netflix), ainsi que deux épisodes de la série primée Bad Sisters.

Côté casting, on retrouve (entre autres) Gustaf Skarsgård de la série Vikings et Filip Berg, à l'affiche de Trouble, une autre exclusivité suédoise Netflix disponible depuis 2024 sur la plateforme de streaming. The Storm a d'abord été diffusé en avant-première dans quelques salles suédoises le 2 octobre 2026. Depuis le 15 octobre 2026, Netflix propose également la comédie dramatique à ses abonnés du monde entier.

Quelle intrigue pour The Storm ?

Filip s'apprête à fêter ses 45 ans. Pour l'occasion, il réunit tous ses amis pour un dîner de fête dans la petite ferme qu'il vient d'acheter avec sa femme, dans la campagne suédoise. Lorsqu'une tempête frappe les environs, les invités se retrouvent coincés tous ensemble et le dîner se prolonge, sans échappatoire. Entre alcool et appréhension, la tension monte petit à petit et ce qui aurait dû être une belle soirée tourne au pugilat : rancoeurs, secrets, trahisons, aucun invité ne sera épargné.

Quel casting pour The Storm ?

Gustaf Skarsgård : Filip

Filip Aliette Opheim : Caroline

Caroline Filip Berg : Ossi

Ossi Josephine Bornebusch : Kina

Kina Jonas Karlsson : Jacob

Jacob Johan Rheborg : Nicholas

Nicholas Christopher Wagelin : Henrik Müller

Henrik Müller Sara Shirpey : Ninni

Ninni Gizem Erdogan : Nattis

Nattis Henrik Dorsin : Stefan

Stefan Nils Wetterholm : Petter

Petter Nicole Levin : Siri

Siri Editha Domingo : Carmen

Carmen Henry Zetterberg Bornebusch : Douglas

Douglas Lucas Jonak Taft : Charles

Charles Celeste Galli Concha : Signe

Signe Chloe Galli Concha : Carla

Carla John Alexander Eriksson : Müllers kollega

Où découvrir The Storm en streaming ?

La comédie dramatique de Josephine Bornebusch The Storm est disponible en streaming sur Netflix le 15 octobre 2026. Les fans d'humour grinçant pourront également découvrir Trouble, une autre comédie satirique suédoise avec l'acteur Filip Berg dans le rôle principal. Quant aux fans de grinçant tout court, ils pourront (re)binger Baby Reindeer, dont deux épisodes sont réalisés par Josephine Bornebusch. Vous pouvez vous abonner à Netflix à partir de 7,99 euros par mois.