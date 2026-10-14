L'amour de ta vie : Margaret Qualley prise dans une nouvelle histoire d'amour sur Prime Video

Avec "L'Amour de ta vie", Margaret Qualley incarne une jeune femme confrontée à la perte de celui qu'elle pensait être son grand amour, avant de voir sa vie prendre un nouveau tournant.

Et si l'amour de sa vie n'était pas forcément celui que l'on croit ? Réalisé par Rachel Morrison, connue notamment pour avoir signé The Fire Inside, L'Amour de ta vie est le deuxième long métrage de la directrice de la photographie de Mudbound et Black Panther. Le scénario est signé Julia Cox et le film est produit notamment par Ryan Gosling et Jessie Henderson pour General Admission.

Margaret Qualley, Gabriel Basso et Aaron Pierre sont réunis dans les rôles principaux de ce drame romantique disponible depuis le 14 octobre 2026 sur la plateforme Prime Video. La fille d'Andie MacDowell y incarne une infirmière qui pense avoir trouvé le bonheur auprès de Charlie, son mari. Mais un événement tragique vient bouleverser leur avenir et contraint la jeune femme à repartir de zéro.

Margaret Qualley (The Leftovers, The Substance) incarne Maya, face à Gabriel Basso (The Night Agent) dans le rôle de Charlie. Aaron Pierre (Rebel Ridge, Mufasa : Le Roi Lion) joue Felix, tandis que Patrick Schwarzenegger (The White Lotus) interprète Jason, le meilleur ami de Maya. Catherine Keener complète notamment la distribution.

Quelle est l'intrigue du film L'amour de ta vie?

Maya rencontre Charlie et tombe rapidement amoureuse de lui. Tous deux imaginent alors leur avenir ensemble et une vie qu'ils pensent avoir toute tracée. Mais cet avenir est brutalement remis en question, laissant Maya face à une existence qu'elle n'avait jamais envisagée. Après une grande épreuve qui la sépare de Charlie, elle quitte Boston et part au Portugal, où elle adopte une nouvelle vie de nomade numérique. Elle y rencontre Felix, un homme qui fait renaître en elle la possibilité d'aimer. Mais alors qu'une nouvelle histoire commence à se dessiner, Maya doit encore affronter les blessures laissées par son passé et comprendre ce qu'elle attend réellement de l'amour.

Qui est au casting du film L'amour de ta vie?

Margaret Qualley : Maya

Gabriel Basso : Charlie

Patrick Schwarzenegger : Jason

Aaron Pierre : Félix

Catherine Keener

Benjamin Schnau : Connor

Où voir le film L'amour de ta vie en streaming ?

Le film L'amour de ta vie est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 14 octobre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.