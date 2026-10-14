Masterplan : Prime Video présente son premier film franco-italien avec Stanley Tucci

"Masterplan" est un film franco-italien réalisé par Thomas Vincent avec Stanley Tucci, Simona Tabasco et Victor Belmondo. Cette exclusivité Prime Video est disponible en streaming le 16 octobre 2026.

Masterplan est un film d'action franco-italien réalisé par Thomas Vincent. Il s'agira du premier film franco-italien original Prime Video et pour l'occasion, la plateforme a vu les choses en grand. Tout d' abord avec son casting international qui réunit Stanley Tucci (Lovely Bones, Hunger Game, Le diable s'habille en Prada) le français Victor Belmondo (Elle, lui et le reste du monde, Vivre, mourir, renaître) et l'italienne Simona Tabasco (Immaculée, The White Lotus).

Pour piloter tout ça, la plateforme de streaming a fait appel au réalisateur primé Thomas Vincent (Karnaval, Role Play, Reacher) et s'est allié avec Gaumont pour la production. Le résultat ? Une histoire de famille dysfonctionnelle comme on les adore. Rajoutez à ça des courses poursuites et des cascades à 1000 à l'heure, du suspense et des dialogues piquants. Le film Masterplan est disponible en streaming sur Prime Video le 16 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Masterplan ?

Roger, un casseur à la retraite, a décidé de reprendre du service pour un dernier coup de maître : il va dérober la Joconde. Pour l'aider, il recrute Chiara, une italienne experte en cybercrime et Jay, un français spécialiste des explosifs et du baratin. Ce qui ne devait être qu'un contrat juteux pour les deux complices de Roger prend un tour très personnel quand Roger leur apprend qu'ils sont frère et soeur, et qu'il est leur père. Et pour les membres de cette nouvelle famille, apprendre à s'entendre et à collaborer sera presqu'aussi compliqué que de voler la Joconde.

Quels acteurs sont au casting de Masterplan ?

Stanley Tucci : Roger

Roger Simona Tabasco : Chiara

Chiara Victor Belmondo : Jay

Jay Bruno Bilotta : Scary big roman

Scary big roman Barbara Lo Gaglio : Professor

Où découvrir Masterplan en streaming ?

Le film franco-italien Masterplan est disponible en streaming le 16 septembre 2026 sur la plateforme de streaming Prime Video. La plateforme du géant Amazon propose également Role Play, Reacher ou encore Vivre, mourir, renaître à ses abonnés. Pour y accéder, vous pouvez souscrire au service Prime Video dès 6,99 euros par mois avec publicités.