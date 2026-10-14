VisionQuest : le retour de Vision et d'Ultron dans la nouvelle série Marvel sur Disney+

Après "WandaVision" et "Agatha All Along", Marvel poursuit son exploration du surnaturel et de l'intelligence artificielle avec "VisionQuest", toujours sur Disney+.

Nouvelle étape pour l'univers Marvel : après avoir exploré les conséquences de la disparition de Wanda Maximoff dans WandaVision, la franchise revient sur le destin de Vision, l'androïde incarné par Paul Bettany. Créée par Terry Matalas (Star Trek: Picard), VisionQuest est le troisième volet d'une trilogie télévisée qui comprend également Agatha All Along. La série marque aussi le retour de James Spader dans le rôle d'Ultron, l'intelligence artificielle ennemie des Avengers dans Avengers : L'Ère d'Ultron.

À la fin de WandaVision, le Vision blanc avait récupéré les souvenirs de l'androïde original, sans pour autant retrouver son identité. C'est à partir de cette situation que la nouvelle série reprend son histoire : confronté aux traces de son passé et à d'autres intelligences artificielles, Vision va devoir déterminer qui il est désormais.

Paul Bettany reprend le rôle de Vision, qu'il incarne dans l'univers Marvel depuis Avengers (2012), tandis que James Spader retrouve Ultron après Avengers : L'Ère d'Ultron (2015). Ruaridh Mollica (The Franchise) interprète Thomas Shepard, alias Tommy Maximoff. James D'Arcy reprend son rôle de J.A.R.V.I.S. après la série Agent Carter, et Orla Brady incarne F.R.I.D.A.Y. Todd Stashwick joue Paladin. Emily Hampshire, Henry Lewis et Jonathan Sayer complètent notamment la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série VisionQuest ?

Après avoir récupéré les souvenirs de Vision, le nouvel androïde tente de comprendre qui il est vraiment. Toujours en fuite, il se réfugie dans une existence discrète et se tourne vers les intelligences artificielles qui composent son système, notamment J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. et Ultron. Mais cette introspection prend fin lorsqu'une prime est placée sur sa tête. Vision est alors contraint de prendre la fuite avec Thomas Shepard, un adolescent énigmatique qui pourrait être la réincarnation de son fils, Tommy Maximoff. Pour survivre, il doit échapper à ceux qui le traquent, résister à l'influence d'Ultron et percer le mystère qui entoure son jeune compagnon. Cette quête d'identité constitue le dernier chapitre de l'histoire entamée avec Wanda et Vision dans WandaVision.

Qui est au casting de la série VisionQuest ?

Paul Bettany : Vision

James Spader : Ultron

Todd Stashwick : Paladin

Ruaridh Mollica : Tommy Maximoff

T'Nia Miller : Jocasta

Faran Tahir : Raza Hamidmi al-Wazar

Mary McDonnell

Emily Hampshire : E.D.I.T.H

Orla Brady : Friday

Henry Lewis

Jonathan Sayer

James D'Arcy : Edwin Jarvis

Lauren Morais : Lisa Molinari

Diane Morgan

Où voir de la série VisionQuest en streaming ?

La série VisionQuest est à regarder en exclusivité diffusée en exclusivité sur Disney++ depuis le 14 octobre 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.