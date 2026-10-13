Tyson sur Netflix : un portrait de la légende controversée de la boxe

La légende de la boxe Mike Tyson est aussi un personnage controversé : une série documentaire Netflix revient sur son ascension fulgurante et ses déboires judiciaires.

Comment Mike Tyson est-il devenu l'une des figures les plus célèbres et controversées de l'histoire de la boxe ? En quatre épisodes, une série documentaire Netflix retrace le parcours du sportif, depuis son enfance difficile à Brooklyn jusqu'à son ascension fulgurante au sommet de sa discipline. À seulement 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire.

À travers des images d'archives et des entretiens avec le boxeur et son entourage, Tyson explore aussi les zones d'ombre de son existence : les addictions, les difficultés financières, les relations tumultueuses et son passage en prison après sa condamnation pour viol, une accusation qu'il continue de nier. La série revient également sur certains épisodes marquants de sa carrière, notamment le combat de 1997 contre Evander Holyfield, resté célèbre pour la morsure de Tyson à l'oreille de son adversaire.

Quelle est le sujet de la série documentaire Tyson ?

Mike Tyson a accumulé les titres et les surnoms au fil d'une carrière hors norme mais derrière cette image de boxeur invincible se dessine le portrait d'un homme dont la vie a été marquée par les excès, les scandales et les revers. À travers des images d'archives et des témoignages, la série documentaire Tyson revient sur les moments décisifs de son parcours, de son ascension fulgurante à ses démêlés avec la justice. Elle explore les contradictions d'une personnalité aussi admirée que décriée et interroge la manière dont Mike Tyson a construit, puis tenté de redéfinir, son héritage.

Qui voit-on dans la série documentaire Tyson ?

Mike Tyson : l'ancien champion du monde des poids lourds est au coeur de ce documentaire et revient sur les moments marquants de sa vie et de sa carrière

Où voir la série documentaire Tyson en streaming ?

La série Tyson est à regarder en exclusivité sur Netflix le 13 octobre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).