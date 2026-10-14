Narnia, le neveu du magicien : la première bande-annonce enfin dévoilée, elle est sublime et très surprenante

L'adaptation du roman de C.S. Lewis par Greta Gerwig se dévoile, bien avant sa sortie sur Netflix.

Dix-sept ans après la fin de la trilogie de films américaine, Le Monde de Narnia fait de nouveau l'objet d'une adaptation. La réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, a décidé de s'emparer du sixième tome écrit par C.S. Lewis, qui narre la fondation et la création de ce monde magique et fictif.

La bande-annonce de Narnia, le neveu du magicien a été dévoilée ce mardi 13 octobre. De quoi dévoiler les premiers jalons de l'intrigue, qui explique comment Narnia est créé grâce à l'intervention de deux enfants et d'un magicien joué par Daniel Craig, le tout sur la chanson "Stairway to heaven" de Led Zeppelin. Les fans peuvent découvrir la surprenante et superbe direction artistique du film, qui emprunte clairement à la science-fiction et au space opera (on ne peut s'empêcher de penser à David Bowie en découvrant ces images), bien loin de l'esthétique fantasy traditionnelle à laquelle nous avait habitué la trilogie, sortie il y a 16 ans. On a déjà très hâte de découvrir ce long-métrage, prévu le 2 avril 2027 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Narnia, le neveu du magicien ?

A Londres, juste avant la Première Guerre mondiale, deux enfants se lient d'amitié et font la rencontre d'un magicien autodidacte. Ce dernier a créé des bagues permettant d'aller dans le Bois d'Entre-les-mondes, un endroit qui donne la capacité de rentrer dans tous les mondes, en encourage les enfants à tenter l'expérience à sa place... Adapté du sixième tome de la série Le Monde de Narnia de C.S. Lewis, il s'agit en revanche du premier dans l'ordre chronologique de l'intrigue qui raconte la fondation de Narnia.

Quels acteurs au casting de Narnia, le neveu du magicien ?

David McKenna : Digory Kirke

Beatrice Campbell : Polly Plummer

Carey Mulligan : Mabel Kirke

Daniel Craig : Andrew Ketterley

Emma Mackey : Jadis / La Sorcière Blanche

Meryl Streep : Aslan (voix)

Où voir Narnia, le neveu du magicien en streaming ?

Produit par Netflix et Sony Pictures Entertainment, Narnia, le neveu du magicien aura droit à une sortie limitée en salles aux Etats-Unis le 12 février 2027. En France, le film est pour le moment prévu uniquement pour une sortie en streaming : la réalisation de Greta Gerwig est prévu pour une mise en ligne dans le catalogue de Netflix pour le 2 avril 2027. Il faudra donc souscrire à un abonnement, dont les tarifs varient entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois suivant l'offre souscrite, pour le découvrir.