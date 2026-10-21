Grand d'Espagne : que raconte la nouvelle série espagnole de Netflix ?

Un aristocrate prêt à tout pour préserver son statut : la nouvelle série de Netflix tranche par son humour et sa thématique loin des habituelles séries young adult provenant de ce pays.

Comment sauver les apparences quand on n'a plus les moyens de vivre comme un aristocrate ? Dans Grand d'Espagne, disponible le 23 octobre 2026 sur Netflix, Don Leandro, un marquis désargenté rêve d'obtenir le prestigieux titre de Grand d'Espagne, mais sa situation financière ne lui laisse guère le choix : il doit se résoudre à vendre le palais familial. Créée par Álvaro Fernández-Armero (The Mortimers) et Juan Cavestany (People in Places), qui assurent également la réalisation et le scénario, cette comédie dramatique compte 6 épisodes.

Antonio de la Torre (El Reino, La isla mínima) incarne Don Leandro, le marquis ruiné qui rêve de devenir Grand d'Espagne. Alexandra Jiménez (Les Impatientes) joue Sofía Carrington, la richissime femme d'affaires qui s'intéresse à son palais familial. Enric Benavent (La Unidad) et Fernando Andina (Sueños de libertad) complètent la distribution, aux côtés de Mercedes Sampietro (Oasis), Teresa Rabal (Por cien millones) et Celia de Molina (Cochinas).

Quelle est l'intrigue de la série Grand d'Espagne ?

Don Leando a beau être au bord de la ruine, il refuse de renoncer aux privilèges et au prestige associés à son nom. Pour faire face à ses difficultés financières, il envisage de vendre son hôtel particulier familial à Madrid, devenu trop coûteux à entretenir. Cette vente doit notamment lui permettre de financer le mariage de sa fille, alors que son rêve de devenir Grand d'Espagne reste intact. Une opportunité se présente lorsqu'une richissime femme d'affaires, Sofía Carrington, manifeste son intérêt pour la propriété. Leandro voit en elle la solution à ses problèmes et compte bien tirer le meilleur parti de cette rencontre. Mais les négociations prennent rapidement une tournure plus personnelle : entre séduction, ambitions et secrets, les deux protagonistes se révèlent bien plus difficiles à cerner qu'il n'y paraît.

Qui est au casting de la série Grand d'Espagne ?

Antonio de la Torre : Don Leandro

Alexandra Jimenez : Sofia Carrington

Enric Benavent : Fidel

Fernando Andina : Gonzalo

Teresa Rabal : Cotola

Mercedes Sampietro : Fernanda

Celia de Molina : Vanessa

Où voir la série Grand d'Espagne en streaming ?

La série Grand d'Espagne est à regarder en exclusivité sur Netflix le 23 octobre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).