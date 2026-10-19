Sacrifice : Chris Evans face à une secte apocalyptique imaginée par Romain Gavras sur Netflix

Chris Evans incarne une star hollywoodienne prise au piège d'un groupe radical : réalisé par Romain Gavras, "Sacrifice" mêle thriller et comédie noire dans un film bientôt disponible sur Netflix.

Chris Evans change de registre dans Sacrifice, un film à suspense bourré d'humour noir et qui frise la sature sociale. L'acteur américain incarne Mike Tyler, une star de cinéma en perte de vitesse qui espère relancer sa carrière lors d'un événement caritatif organisé sur une île grecque. Mais la soirée prend une tournure inattendue lorsqu'un groupe radical fait irruption et le prend en otage. Réalisé par Romain Gavras (Athena, Le Monde est à toi), qui cosigne le scénario avec Will Arbery (Succession), Sacrifice détourne les codes du film de prise d'otages pour interroger le rapport à la célébrité.

Côté casting, Chris Evans (Captain America) incarne Mike Tyler, la star de cinéma prise en otage. Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame) joue Joan, la cheffe du groupe radical, tandis que Vincent Cassel (La Haine) interprète le milliardaire Ben Bracken. Salma Hayek (Frida) prête ses traits à Gloria Bracken. Sam Richardson (Veep) joue Oliver, John Malkovich (Dans la ligne de mire) incarne Gunnar, et le rappeur suédois Yung Lean interprète Arthur. La chanteuse Charli XCX apparaît également dans le film sous les traits de Mother Nature.

Quelle est l'intrigue du film Sacrifice ?

Mike Tyler traverse une période de doute et cherche à retrouver sa place dans le monde du cinéma. Il se rend à un gala de charité consacré à l'environnement, organisé par le milliardaire Ben Bracken et son épouse Gloria. Dans ce décor prestigieux, célébrités et personnalités fortunées affichent leur engagement pour la planète. Mais la soirée est interrompue par Joan, une jeune femme à la tête d'un groupe radical convaincu qu'une catastrophe apocalyptique est imminente. Selon ses croyances, trois personnes doivent être sacrifiées à un volcan pour empêcher la fin du monde. Mike Tyler et les autres invités se retrouvent alors plongés dans une situation aussi dangereuse qu'absurde.

Qui est au casting du film Sacrifice ?

Anya Taylor-Joy : Joan

Chris Evans : Mike Tyler

Salma Hayek : Gloria Bracken

Sam Richardson : Oliver

Vincent Cassel : Ben Bracken

John Malkovich : Gunnar

Charli XCX : Mother Nature

Yung Lean : Arthur

Ambika Mod : Katie

Jade Croit : Louise

Miriam Silverman : Anna

Jeremy O. Harris

Où voir le film Sacrifice en streaming ?

Le film Sacrifice est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 16 octobre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).