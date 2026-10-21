YAGA : une mystérieuse disparition réveille une ancienne légende sur HBO Max

Après Heated Rivalry, Hudson Williams rejoint Carrie-Anne Moss dans YAGA, une série policière teintée de fantastique autour de la légende de Baba Yaga, sur HBO Max.

Qui se cache derrière la disparition d'un jeune héritier ? Dans YAGA, une série canadienne créée par Kat Sandler, un détective privé se retrouve confronté à une affaire qui dépasse rapidement le cadre d'une enquête ordinaire. Inspirée du mythe slave de Baba Yaga, cette série en 8 épisodes disponible le 23 octobre 2026 sur HBO Max est un polar contemporain teinté de surnaturel. Créée par Kat Sandler d'après sa propre pièce de théâtre, YAGA revisite cette figure mythologique dans un thriller contemporain. La série joue avec les codes du conte horrifique et du polar pour interroger les légendes que l'on se transmet et les monstres que l'on croit reconnaître.

Noah Reid (Schitt's Creek) incarne Rapp, le détective privé chargé de l'enquête, tandis que Hudson Williams (Heated Rivalry) joue Henry Park, l'héritier dont la disparition déclenche l'intrigue. Clark Backo (The Last Dance) interprète Carson, l'enquêtrice locale, et Carrie-Anne Moss (Matrix) prête ses traits à Katherine, la professeure d'université au centre de plusieurs mystères. Sheila McCarthy (Les Enquêtes de Murdoch), Megan Follows (Le bonheur au bout du chemin), Katharine Isabelle (Ginger Snaps) et Hiro Kanagawa (The Killing) complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série YAGA ?

Rapp, un détective privé incarné par Noah Reid, arrive à Whittock, une petite ville côtière, pour enquêter sur la disparition d'Henry Park, le jeune héritier d'une puissante entreprise de pêche. Sur place, il se heurte à Carson, une enquêtrice locale peu disposée à partager ses investigations avec un étranger. Ses recherches le conduisent également auprès de Katherine, une professeure d'université charismatique qui entretient des relations avec des hommes plus jeunes. À mesure que l'enquête progresse, Rapp découvre une communauté où les apparences sont trompeuses et où les secrets semblent remonter à plusieurs générations. La disparition d'Henry pourrait être liée à des rivalités locales, à des désirs inavoués et à des forces anciennes. Peu à peu, la figure de Baba Yaga, la sorcière du folklore slave, s'invite dans cette affaire.

Quels acteurs au casting de la série YAGA ?

Noah Reid : Rapp

Hudson Williams : Henry Park

Clark Backo : Carson

Carrie-Anne Moss : Katherine

Patrick Gilmore : Eckert

Ezra Franky : Pam

Sheila McCarthy

Où voir la série YAGA en streaming ?

Pour regarder la série YAGA, il faut se connecter à HBO Max le 23 octobre 2026. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.