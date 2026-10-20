Love in Disguise : de quoi parle cette romance adaptée d'un web bestseller ?

"Love in Disguise" est une série romantique coréenne adaptée d'un manga en ligne qui a réuni plus de 8 millions de lecteurs. Elle est diffusée en streaming sur Prime Video à raison d'un épisode par semaine depuis le 19 octobre 2026.

Love in Disguise, est une série romantique coréenne adapté du Webtoon à succès : Why don't you know it's a girl ? Pour les non-initiés, un Webtoon est un animé publié en ligne, souvent au fur et à mesure. Signé Lee Ah-hyeon et Ryu Do-ha, ce roman web publié entre 2020 et 2022 sur la plateforme mobile coréenne Kakao Page a rencontré un succès colossal avec plus de 8 millions de vue.

Alors que la pop culture coréenne fascine les fans du monde entier, les plateformes de streaming redoublent d'effort pour proposer à leurs abonnés des titres exclusifs et qualitatifs. Et en matière de romance, Prime Video a de quoi ravir son public avec notamment les séries Un jour Peut-être et La reine de l'arnaque. De son côté, la série Love in Disguise est disponible en streaming sur Prime Video à raison d'un épisode par semaine depuis le 19 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Love in Disguise ?

Yun est un jeune héritier charismatique qui se destine à reprendre les rennes du groupe Taekang. Il est également soupçonné d'avoir commis un meutre terrible. Pour percer les secrets de ce successeur intouchable, Kang Jae Hui, une policière et ancienne membre des forces spéciales, se fait passer pour un homme afin d'infiltrer la garde rapprochée du magnat. Si le secret de Kang Jae Hui fini par éclater, ce n'est pas son genre qui risque de lui causer des ennuis, mais l'attirance qui grandit entre elle et l'homme qu'elle doit surveiller.

Quels acteurs sont au casting de Love in Disguise ?

Yim Si-wan : Yun

Yun Seol In-ah : Kang Jae Hui

Kang Jae Hui Kim Jung-hyun : Kim Si Hyeon

Kim Si Hyeon Yeonwoo : Lee Hye Jeong

Lee Hye Jeong Kim In-kwon : Park Bong

Park Bong Kim Ki-bang : Jung Wan Gu

Jung Wan Gu Jeong Han-Seol : Jung Da Un

Jung Da Un Jung Yoo-min : Han Eun Yeong

Han Eun Yeong Ahn Sang-Woo : Ma Hui Do

Ma Hui Do Choi Jin-ho : Yun Tae Sik

Yun Tae Sik Hong Eun-hee : Yun Mi Jin

Yun Mi Jin Park Ah-In : Yun Na Jeong

Yun Na Jeong Jo Seung-yeon : Na Man Seok

Na Man Seok Lee Young-Joon : Moon Jun Hyeon

Moon Jun Hyeon Ryu Seung-su : Kang Seok Gu

Kang Seok Gu Park Joon-myeon : Cho Suk Ja

Où découvrir Love in Disguise en streaming ?

La série Love in Disguise est disponible en streaming depuis le 19 octobre 2026 à raison d'un épisode par semaine. La plateforme diffuse d'autres romances coréennes à l'instar des séries Un jour peut-être et La reine de l'arnaque. Vous pouvez vous abonner au service streaming du géant Amazon dès 6,99 euros par mois.