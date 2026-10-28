Le cadeau d'anniversaire : de quoi parle cette comédie Netflix allemande sur la parentalité ?

"Le cadeau d'anniversaire" est une comédie allemande qui suit un groupe de parents confrontés à leurs différences de valeurs éducatives. Ce film est disponible en streaming sur Netflix le 30 octobre 2026.

Le Cadeau d'anniversaire est une comédie allemande réalisée par Vanessa Jopp (Loin d'Ici). Derrière ce titre à première vue inoffensif se cache pourtant une problématique que les parents d'aujourd'hui connaissent bien : comment faire cohabiter ses propres valeurs avec un monde extérieur qui ne les partage pas toujours ? C'est difficile et, parfois, ça tourne même à la foire d'empoigne, comme dans Le Cadeau d'anniversaire.

Alors que la parole s'est libérée autour des difficultés liées à la parentalité, de nombreux films et séries abordent le sujet sous différents angles pour faire réfléchir ou déculpabiliser les parents. Netflix propose notamment les séries Super Mamans, Parenthood ou encore la frenchy Faites des gosses. Le film Le Cadeau d'anniversaire est diffusé en streaming sur Netflix le 30 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue du film Le Cadeau d'anniversaire ?

Marlene tient à élever son fils Theo en accord avec ses convictions. Du bio, pas d'écran et beaucoup de nature. Pour l'anniversaire du petit garçon, elle a organisé une fête en extérieur avec des animaux, des des piñatas, des gâteaux sans gluten, bref, de quoi s'amuser sainement. La fête dégénère lorsque Timo, le frère de Marlene, débarque et offre à son neveu une arme en plastique. Ce jouet, qui s'oppose totalement aux valeurs de Marlene, va semer la zizanie et transformer la fête en pugilat où s'affrontent violemment différentes visions de la parentalité.

Quels acteurs sont au casting du film Le Cadeau d'anniversaire ?

Jeanne Goursaud : Marlene Frischmann

Marlene Frischmann Edin Hasanović : Timo

Timo Heiner Lauterbach : Hans

Hans Levin Wopp : Theo

Theo Amal Keller : Jenny

Jenny Sogol Faghani : Sofia

Où découvrir Le Cadeau d'anniversaire en streaming ?

Le Cadeau d'anniversaire est disponible en streaming sur Netflix le 30 octobre 2026. Pour découvrir ce film, ainsi que les séries Super Mamans, Parenthood et Faites des gosses, vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix en choisissant parmi l'une des trois offres : l'Essentielle avec publicités à 7,99 euros par mois, la Standard à 14,99 euros par mois et la Premium à 21,99 euros par mois.