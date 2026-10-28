Trouble échange : de quoi parle ce thriller psychologique suédois diffusé sur Netflix ?

"Trouble échange" est une série suédoise adaptée d'un roman de Stefan Ahnhem . Ce thriller suit deux couples dont les vacances vont révéler leurs pires secrets.

Trouble Échange est le nouveau thriller suédois diffusé par Netflix. Pas besoin d'en dire plus pour convaincre les abonnés de se précipiter sur ses épisodes, tant le pays a confirmé à de nombreuses reprises son titre de roi du thriller psychologique et des secrets qui ne restent jamais cachés éternellement. Récemment, le pays a marqué les abonnés Netflix avec des succès comme Blood Sacrifice, Land of Sin et Meurtres à Âre.

De son côté, la série Trouble Échange est adaptée du roman de Stefan Ahnhem, un des maîtres du polar suédois. Au programme : des faux semblants et de la paranoïa, surtout pour les amateurs de "Home swap", le principe d'échange de maison qui permet de bénéficier d'un logement à l'étranger. Les quatre épisodes de Trouble Échange sont disponibles en streaming sur Netflix le 30 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Trouble Échange ?

Helene et Carl ont trouvé le moyen idéal pour partir en vacances au soleil : ils ont échangé leur maison stockholmoise avec Scarlett et Adam, qui possèdent une magnifique propriété en Sicile. Les deux couples ne se sont jamais rencontrés et se découvrent au travers de leurs foyers respectifs. Rapidement, chaque couple sent que quelque chose cloche. Chaque résidence est sur le point de révéler les sombres secrets de ses habitants.

Quel casting pour la série Trouble Échange ?

Jakob Oftebro : Adam

Adam Emma Appleton : Scarlett

Scarlett Frida Gustavsson : Helene

Helene Fares Fares : Carl

Carl Valeria Panepinto : l'enquêteur

Où découvrir Trouble Échange en streaming ?

Les quatre épisodes de la série Trouble Échange sont disponibles en streaming sur Netflix le 30 octobre 2026. Ce thriller suédois rejoint les nombreux titres scandinaves Netflix, dont les séries à succès Blood Sacrifice et Land of sins. Vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix dès 7,99 euros par mois