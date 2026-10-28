Collision Course : un casse qui tourne au drame dans ce thriller espagnol Netflix

"Collision Course" est un thriller espagnol réalisé par Daniel Sánchez Arévalo dont ce sera le premier thriller.

Collision Course est un thriller espagnol réalisé par le cinéaste Daniel Sánchez Arévalo. Si le réalisateur et scénariste est célèbre pour ses comédies dramatiques comme Les Filles du dernier rang, À dix-sept ans et Azul, qui lui ont valu une comparaison flatteuse avec le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar (Tout sur ma mère, Volver). Avec Collision Course, le réalisateur prend un virage à 180 degrés et signe son premier thriller, qui explore les conséquences d'un braquage qui a tourné au drame, du point de vue des braqueurs.

Sur fond de crise financière, Collision Course explore des thèmes très actuels, tout en conservant le rythme effréné d'un blockbuster. En matière de thriller, les Espagnols n'ont rien à envier aux Scandinaves, comme le prouvent les récents succès de La Fille du port ou encore du glaçant La Plateforme. Collision Course est diffusé sur Netflix depuis le 30 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Collision Course ?

Dans un Madrid rongé par une crise économique sans précédent, un gang de braqueur attaque une banque madrilène. En route pour quitter la ville, leur véhicule est violemment percuté par une camionnette. Sous le choc, blessés, les complices doivent fuir à pied, tandis que le butin amassé n'est pas du tout à la hauteur de leurs espérances. Commence alors une véritable descente aux enfers ou tous les coups seront permis pour s'en sortir.

Quels acteurs sont au casting de Collision Course ?

Laia Costa : Carla

Carla Tamar Novas : Tomás

Tomás Álvaro Cervantes : Raúl

Raúl Lluis Homar : Luis

Luis Karra Elejalde : Pedro

Pedro Luis Zahera : Ernesto

Où visionner Collision Course en streaming ?

Le thriller espagnol Collision Course est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 30 octobre 2026. Vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix dès 7,99 et découvrir ce film réalisé par Daniel Sánchez Arévalo, mais aussi La Fille du port et La Plateforme.