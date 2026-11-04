Campus Driver : l'adaptation française d'une romance à succès

"Campus Driver" est une série romantique française adaptée de la saga littéraire à succès écrite par l'autrice C.S Quill. Les six épisodes de la série sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video le 6 novembre 2026.

Campus Driver est une série romantique adaptée d'une saga littéraire à succès. Comme beaucoup de séries récentes de la plateforme de streaming, mais Prime Video aurait tort de se priver puisqu'elles rencontrent un franc succès à chaque fois. Toutefois, chaque titre possède ses petites spécificités : pour la série Campus Drivers, il s'agit de la première adaptation française d'une saga littéraire également française.

Alors que la littérature Young Adult (YA), et notamment la romance, rencontre un immense succès auprès du public, les plateformes de streaming s'arrachent l'adaptation de ces cartons littéraires. Prime Video diffuse notamment Maxton Hall, À contresens ou encore Off campus. La production française de Campus Driver est portée par les réalisateurs Vianney Lebasque (Les petits princes, Selfie) et Tom Goris (Omerta) et ses six épisodes sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 6 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Campus Driver ?

Lois, une étudiante brillante, a bénéficié d'une bourse pour intégrer l'université de Belrose avec son petit ami Max. Le scénario révé se transforme en cauchemar quand Max largue Lois pour profiter sans contraintes et sans attaches de sa vie d'étudiant. Dévastée, la jeune femme tente pourtant d'avancer. Elle fait par hasard la connaissance de Lane, un étudiant charismatique, connu pour avoir créé l'application Campus Driver, et pour fuir l'engagement amoureux à tout prix. Entre Lane et Lois, ce n'est pas gagné d'avance et pourtant au fil du temps, une relation de plus en plus profonde se noue entre eux.

Quels acteurs sont au casting de Campus Driver ?

Carmen Kassovitz : Loïs

Loïs Baptiste Masseline : Lane

Lane Madior Fall : Donovan

Donovan Esteban Vial : Lewis

Lewis Félix Nebel : Adam

Adam Enzo Lorente : Max

Max Cassandra Cano : Emma

Emma Éloïse Rey : Carrie

Carrie Louna Balavoine : Becca

Becca Paolo Luka-Noé : Aaron

Où visionner Campus Driver en streaming ?

La série Campus Driver est diffusée en streaming sur Prime Video le 6 novembre 2026. Depuis son lancement en 2016, la plateforme du géant Amazon s'est composée un impressionnant catalogue de romances à succès à l'instar de Campus Driver mais aussi de Off Campus, de Maxton Hall ou encore de À contresens. Les abonnés du service peuvent découvrir ces titres dès 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.

