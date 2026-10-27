Celui qui s'appelait Matthew Perry : Netflix raconte l'homme derrière Chandler Bing

Trois ans après la mort de Matthew Perry, Netflix consacre une série documentaire à l'acteur de Friends : famille et amis reviennent sur leurs souvenirs avec lui.

Inoubliable Chandler Bing dans Friends, Matthew Perry a fait rire et continue à faire rire grâce aux rediffusions de la célèbre série des millions de téléspectateurs. Mais derrière son personnage culte, reconnaissable à son humour sarcastique et à ses répliques cinglantes, se cachait un homme qui a longtemps lutté contre ses addictions. Avec Celui qui s'appelait Matthew Perry, Netflix propose de revenir sur la vie de l'acteur disparu le 28 octobre 2023, à l'âge de 54 ans, à travers les souvenirs de ses proches et des archives personnelles inédites.

La sœur de Matthew Perry, Mia Perry Bowick, est la principale voix de ce documentaire réalisé par Mary Robertson. Elle y partage pour la première fois face caméra ses souvenirs de son frère, aux côtés de ses amis de longue date Roger Castillo et David Pressman, ainsi que d'anciens collaborateurs, dont Warren Littlefield, qui dirigeait NBC Entertainment lors du lancement de Friends, et Kevin Pollak, son partenaire dans plusieurs films. Plusieurs personnes ayant accompagné l'acteur dans son combat contre les addictions témoignent également. En revanche, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, ses partenaires de Friends, n'ont pas souhaité témoigner.

Quelle est le sujet de la série documentaire Celui qui voulait être Matthew Perry ?

Matthew Perry a marqué des millions de téléspectateurs avec son rôle de Chandler dans Friends. À travers trois épisodes, Netflix revient sur son parcours, de son ascension à Hollywood à ses difficultés personnelles, en s'appuyant sur des témoignages intimes et des archives familiales inédites.

Qui voit-on dans la série documentaire Celui qui voulait être Matthew Perry ?

Mia Perry Bowick : la soeur de Matthew Perry

De nombreux amis mais pas les acteurs de Friends

D'anciens collaborateurs

Où voir la série documentaire Celui qui voulait être Matthew Perry en streaming ?

La série Celui qui voulait être Matthew Perry est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 27 octobre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).