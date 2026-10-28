Nocturne : Liev Schreiber traque un tueur en série redoutable sur Apple TV

Liev Schreiber incarne un ancien militaire devenu enquêteur dans un thriller policier adapté des romans de Lars Kepler sur Apple TV.

Liev Schreiber joue les gros bras sur la piste d'un tueur en série dans Nocturne, une série policière adaptée des romans de Lars Kepler qui débarque sur Apple TV. L'acteur de Ray Donovan incarne un ancien militaire devenu enquêteur, contraint de reprendre du service lorsque son passé et un criminel particulièrement dangereux menacent sa nouvelle vie de famille. Créée par Rowan Joffé (Tin Star) et John Hlavin (Shooter), qui en est également le showrunner, cette fiction en dix épisodes est réalisée pour partie par Tim Van Patten (Les Soprano, Masters of the Air), qui signe les deux premiers épisodes.

Liev Schreiber incarne donc Jonah Lynn, tandis que Zazie Beetz (Deadpool 2) joue l'agente du FBI Saga Bauer. Stephen Graham (Adolescence) prête ses traits au tueur en série Jurek Walter. Bill Camp (Birdman) interprète Dave Ellison, Rory Culkin (Scream 4) joue Karl Anders, Chrissy Metz (This Is Us) incarne Ida Frost et Gary Carr (The Deuce) complète la distribution dans le rôle de Nathan Pollock.

Quelle est l'intrigue de la série Nocturne ?

Ancien soldat devenu policier à la criminelle, Jonah Lynn pensait pouvoir tourner la page en quittant les rues difficiles de Philadelphie. Mais son installation dans une petite ville de Pennsylvanie ne lui offre qu'un court répit. Lorsque Jurek Walter, un tueur en série aussi brillant que dangereux, s'en prend à son entourage, l'enquêteur se retrouve confronté à une affaire qui dépasse le simple cadre professionnel. Jonah doit agir pour retrouver la dernière personne portée disparue. Il compte sur Saga Bauer, une agente du FBI qu'il considère comme sa fille adoptive, pour approcher le criminel et obtenir des réponses. Mais cette opération sous couverture pourrait mettre Saga en danger et obliger Jonah à choisir jusqu'où il est prêt à aller pour sauver les siens.

Quels acteurs au casting de la série Nocturne ?

Liev Schreiber : Jonah Lynn

Zazie Beetz : Saga Bauer

Bill Camp : Chef Ellison

Rory Culkin : Karl

Chrissy Metz : Ida

Gary Carr : Nathan

Stephen Graham : Jurek Walter

Poorna Jagannathan : Quinn

Où voir la série Nocturne en streaming ?

La série Nocturne sera diffusée en exclusivité sur Apple TV le 30 octobre 2026. Afin de profiter des dix épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via certains des abonnements à Canal+.