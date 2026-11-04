Possible Love : le réalisateur sud-coréen de "Burning" signe un nouveau drame amoureux sur Netflix

Huit ans après "Burning", le cinéaste sud-coréen Lee Chang-dong revient avec "Possible Love", un drame porté par grandes figures du cinéma du pays, sur Netflix.

C'est l'un des retours les plus attendus du cinéma sud-coréen. Réalisé par Lee Chang-dong, à qui l'on doit notamment Secret Sunshine, Poetry et Burning, Possible Love marque le retour du cinéaste derrière la caméra après huit années d'absence. Il retrouve pour l'occasion l'actrice Jeon Do-yeon, déjà dirigée dans Secret Sunshine, et travaille à nouveau avec le scénariste Oh Jung-mi, avec qui il avait écrit Burning.

Le long métrage a été présenté en compétition à la Mostra de Venise 2026, où il a remporté le Lion d'argent – Grand Prix du jury, second prix le plus prestigieux de la compétition. Jeon Do-yeon (Secret Sunshine, The Housemaid) incarne Mi-ok, face à Sul Kyung-gu (Oasis, A Normal Family) dans le rôle de son mari Ho-seok. Zo In-sung (Les pouvoirs de l'ombre, Hope) interprète Sang-woo, tandis que Cho Yeo-jeong (Parasite) prête ses traits à Ye-ji.

Quelle est l'intrigue du film Possible Love ?

Mi-ok mène une vie modeste avec son mari Ho-seok, récemment licencié, et leur jeune fils Cheol. Leur quotidien est bouleversé lorsqu'ils croisent Ye-ji, une documentariste qui s'intéresse au sort des travailleurs ayant perdu leur emploi. Accompagnée de son mari Sang-woo, elle souhaite filmer leur histoire et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mi-ok accepte de participer au documentaire et se rapproche peu à peu de Ye-ji. Mais elle se sent également attirée par Sang-woo, un homme dont elle peine à comprendre les intentions. À mesure que les deux couples apprennent à se connaître, les différences sociales et les tensions enfouies fragilisent leurs relations.

Qui est au casting du film Possible Love ?

Do-Yeon Jeon : Mi-ok

Sul Kyung-gu : Ho-seok

In-sung Zo : Sang-woo

Cho Yeo-jeong : Ye-ji

Yu-ri Jo : Young Mi-ok

Gil-woo Kang : Funeral Guest

Où voir le film Possible Love en streaming ?

Le film Possible Love est à regarder en exclusivité sur Netflix le 6 novembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).