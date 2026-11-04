Ninho, le prix à payer : Netflix s'offre les confidences d'un rappeur sur le départ

"Ninho : Le prix à payer" est un film qui revient sur les dix ans de carrière du rappeur et les conséquences de son succès. Le documentaire est disponible en streaming sur Netflix depuis le 4 novembre 2026.

Ninho : Le Prix à payer est un documentaire Netflix réalisé par Thibaut de Longeville (DJ Mehdi : Made in France). Ce film exclusif revient sur la carrière fulgurante du rappeur, alors que ce dernier annonce son envie de quitter le monde de la musique. Comment expliquer cette décision ? C'est ce que raconte ce film intime où la star dévoile, pour la première fois, les coulisses de sa carrière.

Ninho n'est pas le premier rappeur français à se prêter au jeu des confidences. Les abonnés Prime ont notamment pu découvrir le rappeur Orelsan dans Montre jamais ça à personne. De retour sur Netflix, on peut également découvrir les stars de demain avec la compétition Nouvelle École et sa grande sœur US Rhythm + Flow. Le documentaire Ninho : Le Prix à payer est disponible en streaming depuis le 4 novembre 2026 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Ninho : Le prix à payer ?

Ninho, de son vrai nom William Nzobazola, naît dans l'Essonne le 2 avril 1996. Fils du chanteur congolais Serge Kiambukuta, Ninho se passionne pour le rap à l'adolescence grâce aux rappeurs de son quartier. Après plusieurs mixtapes remarquées, Ninho sort M.I.L.S (Maintenant ils le savent) et c'est un carton absolu. La carrière de Ninho est lancée, et le rappeur devient rapidement l'une des stars les plus écoutées en France. Les disques d'or et de diamant s'enchaînent, comme les records de vente et les salles combles. Ce succès ferait rêver tous les élèves de Nouvelle École, mais seuls ceux qui l'atteignent connaissent l'envers de la médaille. Après dix ans dédiés à son public, Ninho avoue tout : il n'a plus la force de payer le prix et s'apprête à quitter l'univers du rap.

Où découvrir Ninho : Le prix à payer en streaming ?

Le film documentaire Ninho : Le prix à payer est disponible en streaming sur Netflix depuis le 4 novembre 2026. Depuis son lancement en 2014, Netflix fait la part belle au hip-hop et propose notamment la compétition Nouvelle École et sa version US, Rhythm + Flow. Pour profiter de ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher mais avec publicités. D'autres abonnements sans pub, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, existent également.