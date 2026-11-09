Un bon avocat sur Netflix : Laurent Lafitte dans la peau d'un avocat au bord du naufrage

Dans "Un bon avocat", le comédien incarne un pénaliste brillant dont la carrière bascule après une overdose en pleine audience : un thriller judiciaire sur Netflix.

Après avoir dirigé Laurent Lafitte dans Tapie, la mini-série consacrée à l'ancien homme d'affaires et président de l'OM, Tristan Séguéla retrouve le comédien pour un nouveau projet. Le réalisateur, qui s'est notamment fait connaître avec la comédie 16 ans ou presque, change ici de registre avec un thriller judiciaire.

Il cosigne le scénario avec Marcia Romano et Simon Jacquet, et s'intéresse aux coulisses de la justice à travers le parcours d'un avocat dont les excès finissent par compromettre la carrière. Un bon avocat a été présenté à la Mostra de Venise 2026, hors compétition.

Laurent Lafitte incarne Léonard Landry, l'avocat pénaliste flamboyant qui doit sauver sa carrière. Pour l'aider dans cette course contre la montre, il peut compter sur Noé, un jeune stagiaire interprété par Anthony Bajon (Chien de la casse, Gourou). Mélanie Laurent (Inglourious Basterds, Le Bal des folles) et Carole Bouquet (En thérapie, Wasabi) complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Un bon avocat ?

Léonard Landry est un avocat pénaliste brillant, mais aussi un homme dont la consommation de cocaïne menace la carrière. Lorsqu'il fait une overdose en pleine audience, il est contraint de suivre une cure de désintoxication. À sa sortie, il n'a qu'une semaine pour préparer sa défense et éviter d'être radié du barreau. Dans le même temps, il doit assurer la défense d'un puissant groupe industriel accusé d'avoir collaboré avec un réseau terroriste en Afrique. Avec l'aide de son jeune stagiaire Noé, Léonard va devoir affronter une affaire qui pourrait bien faire basculer définitivement son destin.

Qui est au casting du film Un bon avocat ?

Laurent Lafitte : Léonard Landry

Anthony Bajon : Noé

Mélanie Laurent : Iris Saint Didier

Carole Bouquet : Anne Lamarck

Gédéon Ekay

Béatrice Facquer

Où voir le film Un bon avocat en streaming ?

Le film Un bon avocat est à regarder en exclusivité sur Netflix le 9 novembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).