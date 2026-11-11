Avedon : Ron Howard retrace le destin du grand photographe sur Netflix

Richard Avedon a marqué l'histoire de la photographie. Le réalisateur Ron Howard lui consacre un documentaire nourri d'archives inédites, disponible sur Netflix.

Après avoir exploré les univers de Luciano Pavarotti (Pavarotti), des Beatles (The Beatles: Eight Days a Week) ou encore de Jim Henson (Jim Henson Idea Man), Ron Howard poursuit son travail de documentariste consacré aux grandes figures de la création. Avec Avedon, le cinéaste oscarisé pour Un homme d'exception s'intéresse à l'un des photographes les plus influents du XXe siècle. Né à New York en 1923 et mort en 2004, Richard Avedon a profondément renouvelé la photographie de mode et de portrait, notamment à travers ses collaborations avec Harper's Bazaar et Vogue.

Présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2026, le film est produit par Imagine Documentaries et Fifth Season, en association avec la Fondation Richard Avedon. Le documentaire revient sur plus d'un demi-siècle de carrière, durant lequel Richard Avedon a photographié aussi bien des stars hollywoodiennes que des responsables politiques, des mannequins et des anonymes.

Pour raconter son parcours, Ron Howard a bénéficié d'un accès privilégié à ses archives personnelles : clichés jamais dévoilés et entretiens avec ceux qui l'ont connu et travaillé à ses côtés. Des personnalités comme le créateur Calvin Klein, l'écrivain Adam Gopnik ou les photographes Joel Meyerowitz et Samira Nasr apportent également leur témoignage.

De quoi parle le documentaire Avedon ?

À travers ses photographies, Richard Avedon a contribué à façonner l'image de l'Amérique et les représentations de la beauté, de la mode et de la célébrité. Son objectif ne se limitait pas aux personnalités célèbres : il s'est aussi intéressé aux anonymes, aux militants des droits civiques et aux personnes marginalisées. Le documentaire de Ron Howard explore cette œuvre foisonnante, mais aussi la manière dont le photographe regardait le monde et cherchait à révéler la personnalité de ses modèles.

Qui voit-on dans le documentaire Avedon ?

Richard Avedon

Calvin Klein

Adam Gopnik

James Martin

Joel Meyerowitz

Samira Nasr

Où voir le documentaire Avedon en streaming ?

Le film documentaire Avedon est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 11 novembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).