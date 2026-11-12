Noël dans ta peau : la suède s'essaye à la romance sur Netflix

Cette comédie romantique réalisée par Adam Pålsson suit deux jumelles qui échangent leur vie pour Noël, dès le 12 novembre 2026 sur Netflix.

La période des films de Noël est lancée ! Noël dans ta peau est l'une des premières éditions saisonnières de Netflix et elle nous vient de Suède. Réalisé par Adam Pålsson (Stockholmes Bloodbath, Adultes enfin presque), ce film revisite un classique : l'échange de vie entre des jumelles lassées de leur quotidien. Le film est inspiré d'un livre audio Christmas in St. Anna, créé par Eleonor Sager, qui est également chargée de la production du film.

Le film de Noël est devenu un genre en soi et chaque année, les plateformes de streaming concoctent des sélections sur mesure pour satisfaire leurs abonnés. Par exemple, cette année, Netflix a prévu Un Noël de chien, une comédie familiale qui redonne foi en l'humanité. La plateforme nous offre aussi le retour de Leighton Meister (Gossip Girl) et de Jared Padalecki (Supernatural) avec Guarding Stars. Sans oublier Noël dans ta peau, disponible en streaming le 12 novembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Noël dans ta peau ?

Freddie et Mathilda sont jumelles, pourtant leurs deux vies ne pourraient pas être plus différentes. Freddie a quitté le village familial et elle vit désormais dans une grande ville, où elle consacre toute son existence à sa carrière. À l'inverse, Mathilda vit toujours auprès de leur mère et a l'impression d'être coincée dans un jour sans fin. Elles décident alors d'échanger de vie le temps d'un Noël : Mathilda dans celle de Freddie et Freddie dans celle de Mathilda. Cette décision va entraîner de nombreux quiproquos et problèmes, mais risque bien de leur réserver aussi quelques bonnes surprises.

Quels acteurs sont au casting de Noël dans ta peau ?

Happy Jankell : Freddie Stjärne

Freddie Stjärne Felice Jankell : Mathilda Stjärne

Mathilda Stjärne Christian Fandango Sundgren : Oliver

Oliver Celie Sparre : Emma

Où visionner Noël dans ta peau en streaming ?

Le film Noël dans ta peau est disponible en streaming sur Netflix le 12 novembre 2026. Chaque année, la plateforme du géant au N rouge concocte une sélection de Noël soignée à ses abonnés et cette année Noël dans ta peau sera notamment accompagnée des films Guarding Stars et Un Noël de chien. L'abonnement Netflix est disponible dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec pubs.