Heartland sur Netflix : Jessica Chastain dans la peau d'une chanteuse country en quête de sa nièce disparue

L'actrice oscarisée Jessica Chastain incarne une ancienne star de la country qui sort de sa retraite pour retrouver sa nièce disparue : un thriller musical sur Netflix.

Après Country Strong, dans lequel elle explorait déjà les coulisses de la musique country, Shana Feste revient à Nashville avec un nouveau long métrage mettant en scène une enquête criminelle dans un univers musical : Heartland.

La réalisatrice américaine, également scénariste, s'intéresse cette fois à l'envers du décor de l'industrie musicale et aux secrets qui peuvent se cacher derrière les apparences. Et pour porter son projet, elle a demandé à Jessica Châtain d'incarner son personnage principal : une femme à la recherche de sa nièce, chanteuse de country comme elle, disparue des radars. Le film est disponible sur Netflix le 13 novembre 2026.

Jessica Chastain (Interstellar, Seul sur Mars) interprète Misty Jones. Face à elle, Carter Faith, véritable chanteuse et autrice-compositrice de country, fait ses débuts à l'écran. Garrett Hedlund (Troie), Ross Lynch (Les Nouvelles aventures de Sabrina), Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones) et John Hawkes (Three Billboards : Les panneaux de la vengeance) complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Heartland ?

Un cataclysme dévastateur a bouleversé le monde et laissé derrière lui les Sept Refuges, derniers bastions d'une civilisation au bord de l'effondrement. C'est dans cet univers hostile que Pavi découvre qu'elle est la nouvelle Avatar, après Korra. Mais contrairement à ses prédécesseurs, elle n'est pas accueillie comme une sauveuse : humains et esprits la traquent, convaincus qu'elle pourrait provoquer la destruction de l'humanité. Pavi peut toutefois compter sur quelques alliés, dont Jae, son mentor, et Geet, une créature ressemblant à un singe-chat. Elle retrouve également Nisha, sa sœur jumelle dont elle a été séparée pendant des années. Ensemble, elles vont tenter de comprendre leurs mystérieuses origines et de sauver les Sept Refuges avant que les derniers territoires encore habitables ne disparaissent.

Qui est au casting du film Heartland ?

Jessica Chastain : Misty Jones

Carter Faith : Charlie Heart

Garrett Hedlund : Roy Combs

Ross Lynch : Jace

Jennifer Nettles : Winnie Jo Lean

John Hawkes : Clark

Hill Harper

Norbert Leo Butz

Ben Dickey

Où voir le film Heartland en streaming ?

Le film Heartland est diffusé en exclusivité sur Netflix dès le 13 novembre 2026. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).