Le Gospel de Noël : de quoi parle le troisième volet de la trilogie de Noël de Tyler Perry ?

"Le Gospel de Noël" est le dernier volet de la trilogie dédiée à Noël du cinéaste Tyler Perry. Le film est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 novembre 2026.

Le Gospel de Noël est un film de Noël réalisé par Tyler Perry. Ce cinéaste phare du cinéma afro-américain est aussi un habitué Netflix avec des films et des séries comme Beauty in Black, Mrs Governor ou Messagères de guerre. Touche à tout, Perry s'est également lancé en 2013 dans une trilogie de Noël en mettant son personnage Madea en scène dans un premier opus A Madea Christmas. Le deuxième film Finding Joy est sorti en 2025, sur Prime Video cette fois.

Pour ce troisième film qui évolue autour de la musique Gospel, Perry a pu compter sur le musicien Kirk Franklin. Ce maître du gospel contemporain s'est entouré des meilleurs artistes comme CeCe Winans, Yolanda Adams, Shirley Caesar ou encore Fred Hammond pour proposer une bande-son qui ravira les fans de gospel. Le Gospel de Noël est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue du film Le Gospel de Noël ?

Isaac est un pasteur en proie au doute. Au fil du temps, les nombreuses épreuves de la vie l'éloignent de la foi. Lorsqu'il récupère la paroisse en ruine d'un quartier désolé, Isaac n'entrevoit qu'un désastre supplémentaire. Malgré la détermination de sa femme Rebecca pour réhabiliter les lieux, Isaac se sent sombrer peu à peu. Face à ses vieux démons, il va alors devoir faire un choix.

Quels acteurs au casting pour Le Gospel de Noël ?

Fantasia Barrino : Rebecca

Rebecca Tank : Isaac

Isaac Shirley Caesar : May

May Fred Hammond : Abraham

Abraham Chanté Moore : Juanita Sherman

Juanita Sherman Ricco Ross : Mr. Ehtmai Lived

Mr. Ehtmai Lived Yolanda Adams : Gloria

Gloria CeCe Winans : Mrs. Johnson

Mrs. Johnson Ann Nesby : Sarah

Sarah Lauren Chanel : Imani

Où visionner Le Gospel de Noël en streaming ?

Le film Le Gospel de Noël est disponible en streaming depuis le 11 novembre 2026 sur Netflix. Les fans de Tyler Perry (et de Noël) pourront également y découvrir Beauty in black, Mrs Governor et Messagères de guerre en s'abonnant au service de streaming dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec pubs. D'autres offres sans publicité existent également, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois.