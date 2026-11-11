12 12 12 : Anthony Mackie et Jamie Dornan au coeur d'un braquage spectaculaire sur Apple TV

Dans "12 12 12", Anthony Mackie et Jamie Dornan s'affrontent autour d'un braquage spectaculaire en plein cœur de Zurich : un thriller disponible sur Apple TV.

Après Falcon et le soldat de l'hiver et deux épisodes de The Walking Dead, la réalisatrice Kari Skogland, à qui l'on doit aussi la mise en scène de plusieurs épisodes de The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, s'attaque à un nouveau thriller d'action avec 12 12 12. La série a été créée par Dudi Appleton et Jim Keeble, scénaristes notamment passés par Affaires non classées et Wild Bill.

Anthony Mackie et Jamie Dornan occupent les premiers rôles, mais sont également producteurs exécutifs de cette fiction qui mêle film de casse et course-poursuite à travers l'Europe. Les deux premiers épisodes sont disponibles le vendredi 13 novembre sur Apple TV, suivis d'un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 25 décembre 2026.

Anthony Mackie (Sam Wilson dans l'univers Marvel) incarne Jack Strickland, un agent du FBI tombé en disgrâce, lancé à la poursuite de Paul Galvin un criminel américain chevronné interprété par Jamie Dornan, connu pour son rôle de Christian Grey dans Cinquante nuances de Grey. Face à eux, Jack Kesy (Deadpool 2) interprète Bobby Galvin, tandis qu'Agathe Rousselle (Titane) incarne Séverine. Sallie Harmsen (Blade Runner 2049) et Kali Reis (True Detective) complètent la distribution, aux côtés de José Garcia (Week-end Family).

Quelle est l'intrigue de la série 12 12 12 ?

Impossible d'improviser un braquage : il faut 12 mois pour le préparer, 12 heures pour le mettre à exécution et 12 jours pour échapper aux autorités. Autour de cette mécanique du trois fois 12 reprise dans le titre, la série suit un agent du FBI en disgrâce et un criminel de carrière engagés dans un dangereux jeu du chat et de la souris à travers l'Europe. Au centre de l'affaire se trouve un casse audacieux : le braquage d'un coffre-fort bancaire situé dans les profondeurs de Zurich. Chaque épisode fait ainsi avancer le récit selon trois temporalités, dévoilant progressivement la préparation de l'opération, son déroulement et ses conséquences.

Qui est au casting de la série 12 12 12 ?

Anthony Mackie : Jack Strickland

Jamie Dornan : Paul Galvin

Jack Kesy : Bobby Galvin

Agathe Russell : Severine

Sallie Harmsen : Lena

Julius Feldmeier : Alberich

Miklos Beres : Bela

Pit Bukowski : Jan

Merlin Leonhardt : Mauro

Où voir la série 12 12 12 en streaming ?

La série 12 12 12 est diffusée en exclusivité sur Apple TV dès le 13 novembre 2026. Afin de profiter des dix épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via certains des abonnements à Canal+.