The Body: une nouvelle série d'horreur diffusée sur Netflix

"The Body "est une série horrifique réalisée par Quinn Shepard, surun groupe d'étudiantes en proie à des visions apocalyptique. Les 8 épisodes sont sur Netflix depuis le 11 novembre 2026.

Tout le monde n'a pas envie de passer en mode Noël dès le 1er novembre à minuit. Et pour ceux-là, Netflix propose The Body, une mini-série horrifique où une troupe de jeunes danseuses invoque malgré elle des instances surnaturelles terrifiantes. Réalisée par Quinn Shepard (Blame), The Body est un hommage aux teen movies d'adolescence, mais aussi aux thrillers érotiques du début des années 2000.

Inspiré de titres comme Jennifer's Body, Carrie, mais aussi Lolita malgré moi, The Body combine des étudiantes libérées, des rituels occultes mal maîtrisés et des catastrophes en cascade, soit la recette inratable pour ceux qui aiment frissonner toute l'année. Les 8 épisodes de la série sont disponibles en streaming depuis le 11 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue de The Body ?

Lisbeth. Anya et Elise ont rejoint la troupe de danse de leur établissement catholique. Derrière leur air sage, les coéquipières sont particulièrement délurées et proposent aux nouvelles recrues un rituel d'intronisation à base de drogue et d'incantations sataniques. Ce qui n'aurait du être qu'une soirée mémorable se transforme en cauchemar. Rapidement, les membres de la troupe sont victimes de visions et de phénomènes terrifiants, tandis que l'ingénue Lisbeth se change peu à peu en créature sulfureuse. Le diable aurait il réussi à se frayer son chemin jusqu'à l'école ?

Quels acteurs pour le casting de The Body ?

Kristina Bogic : Anya Butler

Anya Butler Sara Boustany : Elise Zakaria

Elise Zakaria Geena Meszaros : Lisbeth Anderson

Lisbeth Anderson Nnamdi Asomugha : Père Samuel Franklin

Père Samuel Franklin Louisa Krause : Catherine Anderson

Catherine Anderson Shirley Chen : Maddie Delaney

Maddie Delaney Jackson Kelly : Leo Anderson

Leo Anderson Sofia Wylie : Grace Franklin

Grace Franklin Gabby Windey : Coach Miller

Coach Miller Kyra Pierce : Bailey Bradley

Bailey Bradley Phallon Pierce : Brit Bradley

Brit Bradley Marcel Ruiz : Tyler Santos

Tyler Santos Orlando Norman : Steven Maxwell

Steven Maxwell Ashley Madekwe : Theresa Franklin

Theresa Franklin Motell Gyn Foster : Michael Franklin

Michael Franklin Cale Ambrozic : Benji

Benji Anna Tierney : Melanie

Melanie Chloe Longname : Eden

Eden Sarah Abbott : Olivia

Olivia Emily Roman : Claire

Claire Michela Luci : Amy

Amy Bella Neuspiel : Katie

Katie Julia Lowe : Blair

Blair Christine Solomon : Salma

Où découvrir The Body en streaming ?

Les 8 épisodes de la série The Body sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 11 novembre 2026. Pour accéder à tout son catalogue, la plateforme propose trois formules d'abonnement : l'Essentielle (avec publicités) à 7,99 euros par mois, La Standard à 14,99 euros par mois et la Premium à 21,99 euros par mois.