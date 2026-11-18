Après trois saisons de survie, les rescapées de "Yellowjackets" s'apprêtent à affronter leur dernier chapitre et les conséquences de leur retour à la civilisation, sur Paramount+.

Depuis cinq ans, Yellowjackets s'est imposée comme l'une des séries les plus singulières de ces dernières années, entre récit de survie, thriller psychologique et horreur. Produite par Lionsgate Television pour Showtime, la fiction repose depuis ses débuts sur deux temporalités : celle des adolescentes confrontées à la nature sauvage après le crash de leur avion, dans les années 1990, et celle des survivantes devenues adultes, près de vingt-cinq ans plus tard.

Après trois saisons, les créateurs ont choisi de conclure leur histoire avec cette quatrième et dernière salve d'épisodes. En France, elle est disponible sur Paramount++ dès le 20 novembre 2026.

Melanie Lynskey (Mon Oncle Charlie) et Sophie Nélisse (Heated Rivalry) incarnent Shauna, respectivement adulte et adolescente. Christina Ricci (Mercredi) et Samantha Hanratty (Shameless) interprètent Misty, tandis que Tawny Cypress (Unforgettable) et Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) jouent Taissa.

Sophie Thatcher (Heretic) reprend le rôle de Natalie adolescente, Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road) celui de Lottie et Hilary Swank (Million Dollar Baby) retrouve le personnage de Melissa adulte. Parmi les invités de cette dernière saison figurent également June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa et Dulé Hill.

Quelle est l'intrigue de la saison 4 de la série Yellowjackets ?

Dans les années 1990, les jeunes survivantes du crash se rapprochent enfin des secours après avoir passé de longs mois isolées dans la nature. Mais alors que leur sauvetage semble à portée de main, elles doivent tenter d'effacer les traces de leurs actes et des violences commises pour survivre. Leur retour à la civilisation ne signifie pas pour autant la fin de leurs épreuves. Dans le présent, les femmes qui ont réussi à reconstruire leur vie restent hantées par ce qu'elles ont vécu.

Une ancienne amante refait notamment surface avec ses propres projets, menaçant de faire ressurgir des secrets que les survivantes espéraient garder enfouis. Cette ultime saison doit ainsi raconter ce qui se passe après le retour à la maison, et montrer si les protagonistes peuvent réellement échapper à leur passé.

Qui est au casting de la série Yellowjackets ?

Melanie Lynskey : Shauna Sheridan

Tawny Cypress : Taissa

Christina Ricci : Misty

Lauren Ambrose : Van Palmer adulte

Simone Kessell : Lottie Matthews adulte

Sophie Nélisse : Shauna adolescente

Jasmin Savoy Brown : Taissa adolescente

Sophie Thatcher : Natalie jeune

Sammi Hanratty : Misty adolescente

Warren Kole : Jeff Sadecki

Courtney Eaton : Lottie Matthews jeune

Elijah Wood : Walter

Sarah Desjardins : Callie

Liv Hewson : Van

Nia Sondaya : Akilah adolescente

Où voir de la série Yellowjackets en streaming ?

La série Yellowjackets est diffusée en exclusivité sur Paramount+. La saison 4 est à voir à partir du 20 novembre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois