"Soeur de sort "est un film d'animation américain qui revisite le célèbre conte de Cendrillon sur Netflix.

Sœurs de sort est un film d'animation américain qui revisite le conte de Cendrillon. Cette version épicée à la sauce girl power et sororité a tout ce qu'il faut pour devenir le nouveau hit d'animation qui va obséder les enfants et faire chanter les parents.

Sœurs de sort est porté par un casting vocal de stars comme Ali Wong (Acharnés, Always Be My Maybe), Amanda Seyfried (Dans les angles morts, Lolita malgré moi) ou encore Daniel Radcliffe (Harry Potter, Miracle Workers).

Sœurs de sort parle avant tout d'amitié et d'émancipation et fait un beau pied de nez à l'histoire originelle et à ses relents poussiéreux. Le film d'animation est diffusé en streaming sur Netflix le 20 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Sœurs de sort ?

Pas facile de grandir avec une héroïne de contes de fées. Lilith et Margot, les demi-sœurs de Cendrillon, en savent quelque chose, puisqu'elles sont systématiquement reléguées au rang de "méchantes de l'histoire". Le soir du grand bal où Cendrillon doit rencontrer son prince, Lilith dérobe la baguette de la bonne fée pour enfin faire les choses à sa façon. Mais le plan tourne mal et Margot est transformée en grenouille, tandis que Cendrillon se change en jeune fille ordinaire avant d'avoir eu le temps de perdre sa chaussure. Pour revenir à la normale, Cendrillon et Lilith vont devoir s'allier.

Quel casting VO pour les voix de Sœurs de sort ?

Ali Wong : Lilith

Lilith Amanda Seyfried : Cendrillon

Cendrillon Stephanie Hsu : Margot

Margot Nikki Glaser : Priscilla

Priscilla Daniel Radcliffe : le prince

le prince Young Mazino : Gef

Gef Peter Dinklage : Roderick

Roderick Bette Midler : la fée marraine

la fée marraine Damian Priest : Cracktor

Cracktor LaNisa Renee Frederick : Painterazzi

Painterazzi Jordyn Weitz : Sara

Où visionner Sœurs de sort en streaming ?

Sœurs de sort est disponible en streaming sur Netflix le 20 novembre 2026. Vous pouvez découvrir ce film en vous abonnant à la plateforme dès 7,99 euros par mois (offre la moins chère mais avec publicités, d'autres offres plus chères mais sans publicité existent également). Vous aurez ainsi accès à l'intégralité du catalogue Netflix, dont Acharnés et Always Be My Maybe avec Ali Wong ou encore Dans les angles morts avec Amanda Seyfried.