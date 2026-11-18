Julia Garner et Anthony Boyle jouent dans la mini-série qui revient sur la chute spectaculaire de la plateforme de cryptomonnaies FTX et la fraude qui l'a précipitée.

Après The Imitation Game, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté, Graham Moore s'intéresse à l'une des plus retentissantes affaires financières de ces dernières années : la chute d'une entreprise de cryptomonaies.

Graham Moore a créé The Altruists avec Jacqueline Hoyt, scénariste notamment passée par The Leftovers et The Good Wife. Cette mini-série en 8 épisodes est produite par Higher Ground Productions, la société de Barack et Michelle Obama, en partenariat avec New York Magazine/Vox Media Studios. Elle s'inspire notamment des enquêtes journalistiques consacrées à la chute de FTX. James Ponsoldt (Shrinking, Daisy Jones & The Six) réalise le premier épisode de cette fiction disponible à partir du 19 novembre sur Netflix.

Julia Garner, révélée par Ozark et vue dans Inventing Anna, incarne Caroline Ellison, dirigeante de la société de trading Alameda Research. Anthony Boyle, qui a joué dans The Lost City of Z et Tolkien, interprète Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme FTX. Karan Soni (Deadpool) joue Nishad Singh, tandis qu'Alex Lawther (The End of the F**ing World*) incarne Sam Trabucco. Madison Hu, Matt Rife, Eugene Young et Naomi Okada complètent la distribution principale.

Quelle est l'intrigue de la série The Altruists ?

Au début des années 2020, Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison, deux jeunes entrepreneurs ambitieux prétendent vouloir transformer le système financier mondial grâce aux cryptomonnaies. Lui dirige FTX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies valorisée à plusieurs milliards de dollars et elle prend la tête d'Alameda Research, une société de trading étroitement liée à FTX. Leur relation amoureuse et professionnelle devient progressivement le moteur d'une entreprise qui prend des risques toujours plus considérables. Mais derrière le discours idéaliste se dessine une fraude gigantesque. Les fonds déposés par les clients de FTX sont utilisés pour financer les activités d'Alameda Research et couvrir ses pertes. Lorsque le système s'effondre en novembre 2022, près de 8 milliards de dollars manquent à l'appel.

Qui est au casting de la série The Altruists ?

Julia Garner : Caroline Ellison

Anthony Boyle : Sam Bankman-Fried

Eugene Young : Gary Wang

Madison Hu : Constance Wang

Karan Soni : Nishad Singh

Matt Rife : Ryan Salame

Alex Lawther : Sam Trabucco

Naomi Okada : Claire Watanabe

Hudson Williams : Duncan Rheingans-Yoo

Jennifer Grey : Sarah Fisher Ellison

Terry Chen : CZ

Elizabeth Adams : Hannah

Hannah Galway : Lucy

William Mapother : Dr. Lerner

Où voir la série The Altruists en streaming ?

La série The Altruists est diffusée en exclusivité sur Netflix le 19 novembre 2026. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).