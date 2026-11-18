Huit stars du cinéma français sont méconnaissables et doivent garder leur identité secrète dans "Mascarade", un jeu imaginé par Loris Giuliano qui débarque bientôt sur Prime Video.

Il a fait ses armes sur YouTube et lancé le format Station service sur Canal+ : aujourd'hui Loris Giuliano passe à une production de plus grande ampleur avec Mascarade. Imaginé avec Tom Aguilar, ce divertissement en six épisodes est produit par Mediawan Prod H.O.T. Le concept repose sur un dispositif de transformation physique et vocale qui brouille les pistes : les participants sont grimés de la tête aux pieds et leur voix est également modifiée grâce à des technologies innovantes. Les six épisodes sont mis en ligne simultanément le 20 novembre 2026 sur Prime Video.

Pour cette première édition, Loris Giuliano a réuni plusieurs figures du cinéma et de l'humour français. Pierre Niney (Le Comte de Monte-Cristo, Le Flambeau), Marina Foïs (Polisse, Baron noir), François Damiens (La Famille Bélier, Dikkenek), Laurent Lafitte (Tapie, Le Comte de Monte-Cristo), Raphaël Quenard (Chien de la casse, Yannick), Géraldine Nakache (Tout ce qui brille), Alison Wheeler (Quotidien) et Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) se prêtent au jeu.

Quel est le concept de l'émission Mascarade ?

Loris Giuliano organise une grande soirée pour son anniversaire. Huit personnalités du cinéma français sont invitées, mais elles ont toutes été transformées physiquement et vocalement afin de dissimuler leur identité. Leur mission : rester incognito le plus longtemps possible et être la dernière personne à ne pas avoir été démasquée par leur hôte avant le lever du jour. Mais les participants ne savent pas non plus qui se cache derrière les autres personnages. Ils doivent donc observer leurs convives, échanger avec eux et tenter de découvrir leur identité sans révéler la leur. La soirée est orchestrée par Alfredo, le majordome de Loris, qui multiplie les surprises et les rebondissements pour compliquer la partie. Entre jeu de déduction, improvisation et situations inattendues, Mascarade transforme une fête d'anniversaire en compétition grandeur nature.

Qui participe à Mascarade ?

Loris Giuliano : l'hôte de la soirée

Pierre Niney

Marina Foïs

François Damiens

Laurent Lafitte

Raphaël Quenard

Géraldine Nakache

Alison Wheeler

Jean-Pascal Zadi

Où voir l'émission Mascarade en streaming ?

L'émission Mascarade est à regarder en exclusivité sur Prime Video le 20 novembre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.