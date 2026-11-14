Koba LaD, demain j'arrête : Prime Video offre au rappeur un documentaire exclusif

"Koba LaD - Demain j'arrête" est une série documentaire en six épisodes pour découvrir le parcours mouvementé du rappeur Koba LaD.

Koba LaD - Demain j'arrête est une série documentaire en six épisodes qui retrace l'ascension médiatique et la chute judiciaire du rappeur Koba LaD. Entre témoignages et images d'archives, ce documentaire produit par Première fois production (Service Public) explore les paradoxes d'un artiste chez qui tout est fulgurant : l'ascension, comme les déboires.

Sans déroger aux codes thugs, les rappeurs n'hésitent plus à se mettre à nu, où autoriser les autres à le faire. Sur Netflix, c'est Ninho qui raconte sa fin avec Ninho : Le prix à payer, tandis que Prime Video propose aussi la série d'Orelsan Montre jamais ça à personne. Les six épisodes de Koba LaB - Demain j'arrête sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 14 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue du docusérie Koba LaD - Demain j'arrête ?

Koba LaD, né Marcel Loutarila en 2000 est un jeune rappeur prodige originaire d'Évry. Disque de diamant à 18 ans avec son premier album VII, ses opus suivants connaissent le même succès. À 26 ans, il compte parmi les plus gros noms du rap français. Derrière ce succès retentissant, Koba LaD c'est aussi un artiste qui accumule les gros démêlés judiciaires.

Plusieurs fois impliqué dans des affaires de séquestration et de stupéfiants, il aurait notamment aidé le narcotrafiquant Mohamed Amra à s'échapper. Il est finalement condamné à 6 ans de prison en 2025 pour avoir causé un accident de voiture qui a fait plusieurs victimes. Alors, qui est Koba LaD ? Le génie du rap français ou un gangster ? Tout cela à la fois, ou encore autre chose ? Pour la première fois, ceux qui connaissent la vérité racontent ce qui se cache derrière les formats ultracourts des réseaux sociaux.

Où découvrir Koba LaD - Demain j'arrête en streaming ?

Les six épisodes de la série documentaire Koba Lad, demain j'arrête sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 14 novembre 2026. Pour tenter de percer le mystère Koba LaD et découvrir d'autres portraits intimes comme Montre jamais ça à personne, la série d'Orelsan, vous pouvez vous abonner au service de streaming Prime Video dès 6,99 euros par mois.