"Madden" est un biopic de David O. Russell qui retrace le parcours du célèbre coach de la NFL, John Madden avec Nicolas Cage dans le rôle titre.

Madden est un film américain réalisé par David O. Russel (Joy, Happiness Therapy) qui retrace le parcours de John Madden, l'un des coachs les plus inoubliables de la NFL, la célèbre ligue nationale de football américain. Notamment célèbre pour n'avoir jamais perdu une saison en tant que coach principal, Madden s'est reconverti avec succès comme commentateur sportif jusqu'à son départ à la retraite en 2009.

Pour incarner le coach légendaire, David O. Russel a fait appel à Nicolas Cage (Con Air, Sailor et Lula, Dream Scenario) qui s'est complètement transformé pour l'occasion, comme le veut la tradition des biopics. À ses côtés, on retrouve Christian Bale (American Psycho, Batman) dans le rôle de l'entraîneur Al Davis et Kathryn Hahn (Knives Out Glass Onion, Transparent) dans le rôle de Virginia Fields Madden, l'épouse du coach. Madden est disponible en streaming depuis le 18 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue du biopic Madden ?

Après des années passées auprès des Oaklands Raiders, le coach légendaire John Madden est poussé à la retraite. Si sa carrière prend pourtant un nouvel envol lorsqu'il devient un commentateur sportif respecté, l'ancien coach voit son influence diminuer sur les terrains. Il décide alors de s'associer avec un développeur tout droit sorti de Harvard pour lancer le premier jeu vidéo de football américain.

Quels acteurs sont au casting de Madden ?

Nicolas Cage : John Madden

John Madden Christian Bale : Al Davis

Al Davis Kathryn Hahn : Virginia Fields Madden

Virginia Fields Madden John Mulaney : Trip Hawkins of Electronic Arts

Trip Hawkins of Electronic Arts Sienna Miller : Carol Sagal Davis

Carol Sagal Davis Joel Murray : Pat Summerall

Pat Summerall Miles Burris : Phil Villapiano

Où découvrir Madden en streaming ?

Le biopic Madden interprété par Nicolas Cage est disponible en streaming depuis le 18 novembre sur le service de VOD Prime Video. La plateforme propose également d'autres films de Nicolas Cage comme Con Air, Sailor et Lula ou encore le récent Dream Scenario. Pour y accéder, vous pouvez vous abonner à Prime Video dès 6,99 euros par mois.