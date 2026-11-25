Chris Pratt joue les mentors auprès de son jeune neveu harcelé par ses camarades dans Warrior Kid, un film familial sur Apple TV.

Connu pour les comédies d'action Charlie et ses drôles de dames et Target, ainsi que pour Terminator Renaissance, Joseph McGinty Nichol, dit McG, change de registre avec ce long métrage destiné à toute la famille. Il adapte le roman à succès de Jocko Willink, ancien membre des Navy SEALs et auteur spécialisé dans le leadership et le dépassement de soi.

Le film raconte comment un ancien militaire aide un jeune garçon victime de harcèlement à reprendre confiance en lui. Le scénario est signé Will Staples, qui a notamment écrit Sans aucun remords. Warrior Kid est porté par Chris Pratt, qui figure parmi ses producteurs. Le film est disponible sur Apple TV le 25 novembre 2026.

Côté casting, Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World) incarne Jake, Linda Cardellini (Dead to Me, Freaks and Geeks) joue Sarah, la mère de Marc, interprété par Jude Hill, jeune acteur révélé dans Belfast. Le casting réunit également Levi McConaughey, Ava Torres, Darien Sills-Evans, Carl McDowell et Parker Young.

Quelle est l'intrigue du film Warrior Kid ?

Jeune ado gentil mais peu sûr de lui, Marc vit un véritable cauchemar au collège. Harcelé par ses camarades, il a le sentiment d'être mauvais en tout : à l'école, en sport et même lorsqu'il s'agit de se faire des amis. Son quotidien change lorsque son oncle Jake, un Navy SEAL décoré, vient passer l'été chez lui et sa mère pour se remettre d'une blessure.

Décidé à aider son neveu à reprendre confiance, Jake met au point un programme d'entraînement inspiré de sa propre formation militaire, baptisé " Operation Warrior Kid ". Mais il ne s'agit pas seulement d'apprendre à Marc à se défendre physiquement. À travers des exercices et des défis, Jake entend lui transmettre des valeurs comme le courage, la discipline et la persévérance. L'oncle devra lui aussi affronter ses propres démons au fil de cet été pas comme les autres.

Qui est au casting du film Warrior Kid ?

Chris Pratt : Jake

Jude Hill : Marc

Linda Cardellini : Sarah

Levi McConaughey : Kenny

Arlan Ruf

Ellis Hobbs IV

Ava Torres : Nora

Monib Abhat

Parker Young : Kyle

Delon de Metz : Levi

Myles Cranford : E.C.

Chase Ramsey : Brad

Darien Sills-Evans

Chris Wilde : Swim Coach

Carl McDowell

Nick Drago : Dancer

Où voir le film Warrior Kid en streaming ?

Le film Warrior Kid est diffusé en exclusivité sur Apple TV dès le 25 novembre 2026. Afin de profiter des dix épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via certains des abonnements à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.